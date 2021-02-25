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Ankara'da Irak uyruklu kadın yeni taşındığı evde ölü bulundu

ANKARA'da yaşayan Irak uyruklu bir kadın, 1 gün önce taşındığı evde erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu.

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Olay, Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi 706'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen Irak uyruklu adam, akşam saatlerinde yeni taşındığı eve geldi. Irak uyruklu kişi, eve geldiğinde birlikte yaşadığı ve kimliği henüz belirlenemeyen kız arkadaşını yerde baygın halde buldu.

Kafasının arka kısmında kan izleri
Iraklı erkek, 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede soba zehirlenmesi üzerinde duran polisler, Iraklı kadının kafasının arkasında kan izlerinin bulunması üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Ekipler, yaşamını yitiren kadının erkek arkadaşını kanında karbonmonoksit tespiti yapmak için hastaneye götürdü. Kadının cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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