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Ankara'da feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

ANKARA Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi önünde meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, 54 EN 659 plakalı araçla kavşaktan dönüş yapan 06 BG 3858 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarında bekleyen 06 T 0852 plakalı ticari taksiye ve park halindeki 06 R 0394 plakalı araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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