BIST 1.483
DOLAR 7,19
EURO 8,78
ALTIN 414,98
HABER /  SPOR
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Tottenham güle oynaya turladı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda Tottenham Hotspur deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Wolfsberger’i 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında İngiliz ekibi Tottenham, sahasında Almanya'nın Wolfsberger takımını 4-0 yenerek üst tura yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu rövanşları, Tottenham'ın Wolfsberger'i ağırladığı mücadeleyle başladı.

Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 10. dakikada Dele Alli, 50 ve 83. dakikalarda Carlos Vinicius ile 73. dakikada Gareth Bale'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.

İlk maçta da Wolfsberger'i 4-1 yenen İngiliz ekibi, adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu toplanıyor! Karadeniz Bölgesi için 15 gün sokağa çıkma yasağı gündemde 1 Mart'ta neler olacak
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kader maçı! Kaybederse gider
Ankara'da feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var
İstanbul'da Elvan'ın saplantılı sevgili kabusu: Kendini kesti
Gaziantep'te eve gelmeyince şüphelendi! Odaya girince gözyaşlarına boğuldu
Mahkemeden tarihi karar! Hayali 130 dairenin bedeli: 316 yıl hapis
Real Madrid, 10 kişi kalan rakibini 86'da yıktı
Ankara'da Irak uyruklu kadın yeni taşındığı evde ölü bulundu
Venezuela'da muhalif lider Guaido 15 yıl boyunca kamu görevlerinden men edildi
Covid'siz dünya yakın mı? Osman Müftüoğlu'ndan iddialı açıklamalara yanıt
Yorumlar