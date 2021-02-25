Cinsel istismarla suçlanan Tuma Çelik hâkim karşısında... Mağdur kadını suçladı

HDP'den ihraç edilen bağımsız milletvekili Tuma Çelik, cinsel istismarla yargılandığı davada D.K. adlı kadını ‘para kopartmaya çalışmak’la suçladı. D.K. ise “Para için yapıyor olsam, çocuklarımı kaybeder miydim?” diye ağladı.

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Tuma Çelik ile mağdur D.K., iddialara göre 31 Mart 2019 yerel seçimi öncesinde Midyat’taki bir Süryani derneğinde tanıştı. Seçimlerde HDP’den milletvekili seçilen Tuma Çelik, D.K.’ye cinsel istismarda bulundu. D.K.’nin şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke düzenledi. TBMM’de dokunulmazlığı kaldırılan Tuma Çelik’in dosyası yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Bu sırada Tuma Çelik partisi HDP’den ihraç edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu, Tuma Çelik’e nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açtı.

"Para için yapıyor olsam, çocuklarımı kaybeder miydim?"

Tuma Çelik’e açılan davanın ilk duruşması dün Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mağdur D.K.’nin isteği üzerine duruşma kapalı yapıldı. Duruşmada Tuma Çelik ile D.K.’nin ifadeleri alındı. D.K’nin kız kardeşi, Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı Evgil Türker ile N.G isimli kişi de tanık olarak dinlendi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin edindiği bilgilere göre, D.K ifadesinde, cinsel saldırıya maruz kaldığını yönündeki ifadelerini tekrarlarken zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. D.K., Çelik’in “Para koparmaya çalışıyor” iddiasına, “Para için yapıyor olsam, çocuklarımı kaybeder miydim? Dört duvar arasında yaşamak zorunda kalır mıydım? Madem mesele paraydı, neden ikna etmediler beni? Niye ikna etmiyorlar?” diye yanıt verdi.

Suçlamaları reddetti

Tuma Çelik ise savunmasında, zorla cinsel saldırı olayı yaşanmadığını, D.K.’nin iftira attığını, yalan bir senaryo kurduğunu ileri sürdü. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında uygulanan yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartının devamına hükmederek, davayı 12 Mart’a erteledi.

"İstismar felakettir sessiz kalma"

Duruşmanın ardından Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. “İstismar felakettir sessiz kalma”, “Tacize hayır”, “Tacize taviz verme” pankartları açan grup adına, KADEM Yönetim Kurulu üyesi Avukat Derya Yanık, yargılama sonucu kamu vicdanına yaraşır bir kararın çıkması için davanın takipçisi olacaklarını söyledi. Çelik’in 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandığını belirten Yanık, “Bizler kadına yönelik tüm olaylarda ve kamuoyuna yansımış bu davada her zaman olduğu gibi suça odaklanarak, adaletin tesis edilmesi gerektiğine inanıyor ve üzerine atılı suçtan yargılanan Tuma Çelik’in hak ettiği en ağır cezayı alması için çalışacağımızı ilan ediyoruz” dedi.