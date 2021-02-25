Hasan Yılmaz kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hasan Yılmaz şarkıları

Katıldığı programlarda adından söz ettiren, eğlenceli şarkıları ile sevilen şarkıcı Hasan Yılmaz'ın hayatı merak konusu oldu. 53 yaşında olan Hasan Yılmaz, Ankara şarkıları söyleyerek insanları çoştursa da aslen Kastamonulu. Bir zamanlar kamyon şoförü olan Hasan Yılmaz evli ve 2 kız babası.

Abone ol

İnternette şarkıları en çok dinlenen ve aranan şarkıcı olan Hasan Yılmaz oldu. Bugün Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte sunduğu sabah kuşağı programlarından Demet ile Alişan'la Sabah Sabah programının konuklarından biri olan Hasan Yılmazdı. Hasan Yılmaz kimdir? Hasan Yılmaz kaç yaşında ve nereli? İşte Hasan Yılmaz'ın şarkıları

Hasan Yılmaz kimdir:

Hasan Yılmaz 1967 'de Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğmuş Ankara havası şarkıları ile hem kendi memleketi hemde tüm Türkiye'de tanınan ve sevilen bir şarkıcıdır. Aslen Kastamonulu olan şarkıcının iş adamı Bekir Başar'ın manevi babası olarak gördüğü bilinmektedir. 17 yaşına kadar Kastamonu'da ikamet eden Yılmaz, birlikte işsizlik sebebi ile daha rahat yaşayabilmek için 1984 yılında ailesi ile İstanbul'a göç etti.

Hasan Yılmaz'ın sanat hayatı kamyon şoförlüğünü bıraktıktan sonra Tarabya'da çalışan arkadaşını dinlemeye gittiği bir mekânda misafir sanatçı olarak sahne alması ile başlamıştır. Mekânda bulunana müzik yapımcısı Hasan Yılmaz'ın sesini beğenerek, kartını bırakıp görüşmek istedi. Kısa bir süre sonra yapımcıyı ziyaret eden Yılmaz, 1998 yılında ilk albümünü çıkardı. Sanatçının ilk albümü Acımasız Yıllar'dır. Böylece sanatçı sanat hayatına ilk adımını attı ve kısa sürede tanınır kişi oldu.

2005 yılında Salla isimli parçası ile en çok satanlar listesinde yer alan ünlü sanatçı Altın plak ödülünü almaya hak kazandı. Bu parçası ile birçok televizyon programlarına misafir olarak halkın gözdesi haline gelmeye başladı. Ayrıca Yılmaz Kanal 7 televizyon kanalında göster kendini isimli, programı sunmaya başladır. Hasan Yılmaz 2007 katıldığı Buzda Dans isimli yarışmada 12 yarışmacı içerisinde 4.olarak magazin dünyasında uzun süre konuşulan isim olduğu 2009 ise Flash TV kanalında Hasan Yılmaz'la Eller Havaya isimli programın sunmaya başlayarak televizyon programcılığında da başarısını zirveye yükseltti. 27 yıllık bir evlilik hayatı bulunan Yılmaz'ın 2 tane kızı vardır.