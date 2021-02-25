Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor!

Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek Alpaslan Öztürk için harekete geçildi. Daha önce adı Fenerbahçe ile de anılan başarılı oyuncu Fatih Terim faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.

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Galatasaray, Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Alpaslan Öztürk ile ilgileniyor. Orta saha ve hücum hattına yerli takviyeler yapan Galatasaray'da sıra savunmaya geldi. Marcao- Luyindama-Donk-Ozornwafor'dan oluşan stoper rotasyonuna yerli alternatif eklemek isteyen sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasına Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü koydu.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı oyuncu sözleşmesini uzatmadı. Sezon sonunda serbest kalacak 27 yaşındaki savunmacı, Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'a sıcak bakıyor.

Göztepe'nin Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta sahanın en iyilerinden olan 1.86 boyundaki Alpaslan, kendisine gelen birçok teklifi geri çevirdi ve sarı-kırmızılıları beklemeye başladı.

Kaan Ayhan'a bütçe yok

Orta saha ve sağ bekte de görev yapabilen tecrübeli stoper futbol altyapısını Belçika'da aldı. Alpaslan gibi çok yönlü Kaan Ayhan'a 2.5 milyon Euro verecek bütçesi olmayan Galatasaray, sözleşmesi sona erecek yerli savunmacı arıyor ve 1993 doğumlu Alpaslan'ı gündemde tutuyor.