BIST 1.483
DOLAR 7,19
EURO 8,78
ALTIN 414,98
HABER /  EKONOMİ
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Goldman Sachs CEO'su Solomon: Evden çalışma yeni normal değil, anormallik

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ofis dışından çalışmanın kendi çalışma kültürleri açısından bunu yeni normal olarak görmediğini belirterek bir anormallik olduğunu söyledi.

Abone ol

Pandemi sürecinde birçok şirketin kısıtlamalara rağmen hayatını sürdürebilmesini sağlayan evden çalışma sürecinin salgın sonrasında da kalıcılığı tartışılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Goldman Sachs CEO'su David Solomon, evden çalışma hususunu 'yeni normal' değil, 'düzeltilmesi gereken bir anormallik' olarak tanımladı.

Solomon, "Ofis dışından çalışma bizim için ideal değil ve bunu yeni normal olarak görmüyoruz. Bu bize göre yakın zamanda düzeltilmesi gereken bir anormallik" ifadelerini kullandı.

Dünyanın aktardığı habere göre Solomon, ABD'de aşılama hızının ilk çeyrekte tahminlerden biraz yavaş olduğunu da belirtirken, "Ek hükümet teşvikleri ve altyapı için potensiyel bir düzenleme dikkate alındığında ekonomik toparlanma için güçlü bir kuyruk rüzgarı olacağını düşünüyoruz" yorumu yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Haklarınız neler biliyor musunuz? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bağcılar'dan pes dedirten görüntü! Yasağa rağmen asker eğlencesi yaptılar
Murat Karayılan'ın alçak talimatı ortaya çıktı! Kan dondurdu
Fatih Terim'den Ömer Bayram kararı
Malatya'da faciadan dönüldü! Araç gölete düşmekten son anda kurtuldu
Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdı
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın ve yabancı hakem sözleri
Antalya'da 7 yıldır yatağa bağımlı hale geldi! Tek bir isteği var
Hasan Yılmaz kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hasan Yılmaz şarkıları
Galatasaray'da Muslera depremi! Yönetime son sözünü söyledi
Cinsel istismarla suçlanan Tuma Çelik hâkim karşısında... Mağdur kadını suçladı
Yorumlar