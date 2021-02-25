Fatih Terim'den Ömer Bayram kararı

Teknik direktör Fatih Terim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Ömer Bayram ile yeni sözleşme yapılmasını istedi.

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Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da diğer yandan önümüzdeki yılın transfer planlaması yapılıyor. Teknik patron Fatih Terim, yönetime tecrübeli futbolcuyla sözleşme yapılması için talimat verdi.

Transfer çalışmaları sürüyor

Süper Lig'de fırtına gibi esen ve son 7 maçını kazanarak liderlik koltuğunu ele geçiren Galatasaray, transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvadı.

Nokta atışı transferler

Sarı-kırmızılı yönetim Ocak'ta DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine katarak nokta atışı yapmıştı.

Çatlak kaburgayla maçı tamamladı

Son oynanan Alanya maçında çatlak kaburgayla karşılaşmayı tamamlayan Ömer'e bu fedakarlığı nedeniyle teşekkür eden tecrübeli hoca, yönetimden de futbolcuyla ilgili yeni kontrat konusunda harekete geçilmesini talep etti.

İyileştirme yapılacak

Geçtiğimiz 3 sezonda yıllık 400 bin euroya oynayan ve takımın en az kazanan ismi olan Ömer Bayram'a yeni sözleşme ile beraber iyileştirme de yapılması bekleniyor.

Geçen sezon 10 asist ve 1 golle oynadı

Geçen sezon başında bir ara gönderilmesi bile düşünülen oyuncu, çok iyi bir mücadele ortaya koyarak direndi ve süper bir performans ortaya koydu. Geçen sezon ligde 10 asist ve 1 gollük bir performansa imza atarak önemli bir hücum katkısı sağlayan Ömer, Terim'in en büyük kozları arasında yerini aldı.

Hatay ve Trabzonspor maçlarında asist yaptı

Saracchi ve Emre Taşdemir'in sakatlığında sol bekte oynatılan Ömer Bayram verilen şansı iyi kullandı. Sol önde ve orta alanda da sezon içerisinde bir alternatif olarak şans bulan tecrübeli futbolcu, bu sezon Hatay ve Trabzonspor maçlarında asist yaptı.