BIST 1.483
DOLAR 7,19
EURO 8,78
ALTIN 414,98
HABER /  SPOR
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Fatih Terim'den Ömer Bayram kararı

Teknik direktör Fatih Terim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Ömer Bayram ile yeni sözleşme yapılmasını istedi.

Abone ol

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da diğer yandan önümüzdeki yılın transfer planlaması yapılıyor. Teknik patron Fatih Terim, yönetime tecrübeli futbolcuyla sözleşme yapılması için talimat verdi.

Transfer çalışmaları sürüyor
Süper Lig'de fırtına gibi esen ve son 7 maçını kazanarak liderlik koltuğunu ele geçiren Galatasaray, transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvadı.

Nokta atışı transferler
Sarı-kırmızılı yönetim Ocak'ta DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine katarak nokta atışı yapmıştı.

Çatlak kaburgayla maçı tamamladı
Son oynanan Alanya maçında çatlak kaburgayla karşılaşmayı tamamlayan Ömer'e bu fedakarlığı nedeniyle teşekkür eden tecrübeli hoca, yönetimden de futbolcuyla ilgili yeni kontrat konusunda harekete geçilmesini talep etti.

İyileştirme yapılacak
Geçtiğimiz 3 sezonda yıllık 400 bin euroya oynayan ve takımın en az kazanan ismi olan Ömer Bayram'a yeni sözleşme ile beraber iyileştirme de yapılması bekleniyor.

Geçen sezon 10 asist ve 1 golle oynadı
Geçen sezon başında bir ara gönderilmesi bile düşünülen oyuncu, çok iyi bir mücadele ortaya koyarak direndi ve süper bir performans ortaya koydu. Geçen sezon ligde 10 asist ve 1 gollük bir performansa imza atarak önemli bir hücum katkısı sağlayan Ömer, Terim'in en büyük kozları arasında yerini aldı.

Hatay ve Trabzonspor maçlarında asist yaptı
Saracchi ve Emre Taşdemir'in sakatlığında sol bekte oynatılan Ömer Bayram verilen şansı iyi kullandı. Sol önde ve orta alanda da sezon içerisinde bir alternatif olarak şans bulan tecrübeli futbolcu, bu sezon Hatay ve Trabzonspor maçlarında asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da faciadan dönüldü! Araç gölete düşmekten son anda kurtuldu
ABD Cemal Kaşıkçı raporunun gizliliğini kaldırmaya hazırlanıyor
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın ve yabancı hakem sözleri
Antalya'da 7 yıldır yatağa bağımlı hale geldi! Tek bir isteği var
Galatasaray'da Muslera depremi! Yönetime son sözünü söyledi
Cinsel istismarla suçlanan Tuma Çelik hâkim karşısında... Mağdur kadını suçladı
İzmir'de boğularak katledilmişti! Ayşe'den geriye dans ettiği görüntüler kaldı
Prof. Dr. Recep Tekin maske için tarih verdi! 2021 hayal oldu
Kaliforniya'da yeni Covid-19 varyantı tespit edildi! Daha bulaşıcı daha tehlikeli
Tottenham güle oynaya turladı
Yorumlar