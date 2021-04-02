Fenerbahçe transfer döneminde para basacak! İşte 70 milyon euro'luk çılgın plan

Fenerbahçe'de gözler sezon sonuna çevrilirken sarı-lacivertliler transfer gündemindeki üç oyuncu Ozan Tufan, Attila Szalai ve Altay Bayındır'ı düşük ücretlere bırakmak istemiyor.

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Fenerbahçe, takımdaki gözde oyuncuları ancak yüksek bedeller karşılığında bırakmayı düşünüyor. Sarı-lacivertliler performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan için 20 milyon euro istiyor. İngiliz basınında Liverpool ile adı anılan Ozan Tufan, Letonya maçı öncesi basın toplantısında verdiği demeçte de Premier Lig'de oynamak istediğini vurgulamıştı.

Attila Szalai için 25 milyon euro

Fenerbahçe, 2 milyon avroya aldığı Attila Szalai’nin satış bedelini 25 milyon avro olarak belirledi. Macar basını başta Leicester City olmak üzere çok sayıda talibi bulunan Szalai’nin bir sonraki durağının Premier Lig olacağını öne sürdü.

Altay Bayındır'a da 25 milyon euro

Altay Bayındır Fenerbahçe'de transferin bir diğer gözdesi ise kaleci Altay Bayındır. Bu sezon yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'nin en önemli performanslarından birine imza atan Altay Bayındır'a Ajax ve Tottenham'ın ilgi gösterdiği iddia edildi. Fenerbahçe 22 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istese de gelecek teklife göre durum değişebilir. Sarı-lacivertliler genç oyuncu için 25 milyon euro civarında bir ücret bekliyor.

70 milyon euro'luk gelir bekleyecek

Fenerbahçe'nin üç oyuncu için belirlediği bonservis ücretleri sağlanırsa sarı-lacivertliler Ozan Tufan, Attila Szalai ve Altay Bayındır üçlüsünden yaklaşık 70 milyon euro'luk gelir bekleyecek.