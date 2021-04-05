Enflasyon sonrası Reuters ve FT'den dikkat çeken analiz! Kavcıoğlu üzerinde baskı oluştu

Reuters ve Financial Times, enflasyonun martta yüzde 16,19'a yükselmesinin, Merkez Bankası yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu üzerinde sıkı para politikasını sürdürme konusunda baskı yarattığını yazdı.

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Tüketici enflasyonu yüzde 16,19 ile son 22 ayın zirvesine yükselirken, Reuters ve Financial Times (FT) gazetesi, enflasyondaki yükselişin Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu üzerinde baskı yarattığı yorumunda bulundu. Reuters "Türkiye'de enflasyon 2019 ortasından sonraki ilk kez martta yüzde 16'yı aştı. Bu durum, sürpriz atama sonrasında sıkı para politikasını devam ettirmesi konusunda TCMB'nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu üzerinde baskı yarattı" ifadelerini kullanırken Financial Times da; yükselen enflasyonun, faizleri yüksek tutmak için TCMB üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.

Ağbal sonrası TL yüzde 12 değer kaybetti

Reuters anketindeki beklentinin yüzde 16,11, şubat enflasyonunun yüzde 15,61 olduğu hatırlatılan haberde, son dört senenin büyük kısmında enflasyonun çift hanede kaldığı, resmi hedef olan yüzde 5'in çok üzerinde seyrettiği hatırlatıldı. Merkez Bankası'nın önceki başkanı Naci Ağbal'ın 18 Mart'ta politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a çıkardığını ve iki gün sonra kovulduğuna işaret edilen haberde, Ağbal sonrasında TL'de yüzde 12 değer kaybı görüldüğünü aktardı.

Kavcıoğlu bankacılarla farklı konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki yıldan kısa bir sürede dört TCMB Başkanını kovduğunu, bu adımların Türkiye'nin para politikası güvenilirliğine zarar verdiğini ve TL'de uzun süreli değer kaybını beraberinde getirdiğini hatırlatan Reuters, tüm bunların da enflasyonu yükselttiğini vurguladı.

TCMB'nin yeni başkanı Kavcıoğlu'nın geçmişte sıkı para politikasını eleştirdiğini, Erdoğan gibi “yüksek faizin enflasyona neden olacağı” yönündeki alışılmadık görüşü dile getirdiğini ancak atama sonrasında yatırımcılar ve bankacılarla toplantısında yüksek enflasyon nedeniyle faizlerin yüksek kalması gerektiğini söylediğini aktaran ajans, Goldman Sachs'ın enflasyonda önümüzdeki aylarda yüzde 18 ile zirvenin görüleceği tahminini aktardı.

Yeni başkanın işi zorlaştı

FT’nin haberinde, TL’deki değer kaybının ithalat maliyetlerini artırdığı ve enflasyonun üst üste altıncı ayda da arttığı belirtilerek TCMB’nin yeni başkanı Kavcıoğlu’nun, Erdoğan’ın para politikasında gevşeme isteğini yerine getirmesinin zorlaştığına ve Kavcıoğlu’nun bir ikilemle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. FT’de de Kavcıoğlu’nun göreve atanmadan önceki yazıları ile atama sonrasında yatırımcılara verdiği mesajların farklı olduğuna işaret edildi.