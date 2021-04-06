'Montrö bildirisine' imzası olan 104 amiral kim? Haklarındaki bilgiler çarpıcı
104 amiral tarafından imzalanan skandal Montrö bildirisiyle ilgili sert tartışmalar devam ederken kamuoyu bu amirallerin kim olduğunu merak etmeye başladı. 104 amiralin içinde birbirinden dikkat çekici isimler var. İşte detaylar...
Ramazan Cem Gürdeniz
Emekli Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, son zamanlarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de verdiği Mavi Vatan mücadelesine ilişkin videolarıyla gündeme gelmişti. Buna rağmen 'Mavi Vatan' mücadelesinin öncülüğünü yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yönelik skandal bildiriye imza atması dikkat çekti.
Bülent Bostanoğlu
Emekli Oramiral Bülent Bostanoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanı'ydı. 15 Temmuz akşamı Yeşilköy'deki Çınar Otel'de ailesiyle düğüne katılmıştı. Bostanoğlu, o gece darbecilerin gözaltına almadığı tek kuvvet komutanı.
Türker Ertürk
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 2019'da TV'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada "O bölgede federatif yapı içinde Kürtler (PKK/PYD) olsun daha iyi" demişti.
Mesut Özel
Emekli Tuğamiral Mesut Özel, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı'ydı. O gece darbeciler tarafından Maltepe Askeri Cezaevi'ne kapatıldığı öne sürüldü.