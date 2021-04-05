Son dakika Bakan Hulusi Akar'dan amirallerin skandal bildirisine sert tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dakika emekli amirallerin bildirisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, 'Demokrasimize zarar vermekten başka işe yaramaz' dedi.

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Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti.

Akar, görüşmenin ardından 104 emekli amiral tarafından gece saatlerinde yayınlanan ve Türkiye'nin gündemine oturan bildiriyi değerlendirdi.

"Yargı gereğini yapacak"

Bağımsız yargı tarafından gereğinin yapılacağını belirten Bakan Akar, "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. Bağımsız yargının gereğini yapacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.