BIST 1.440
DOLAR 8,11
EURO 9,58
ALTIN 451,35
HABER /  GÜNCEL
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Son dakika Bakan Hulusi Akar'dan amirallerin skandal bildirisine sert tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dakika emekli amirallerin bildirisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, 'Demokrasimize zarar vermekten başka işe yaramaz' dedi.

Abone ol

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti.

Akar, görüşmenin ardından 104 emekli amiral tarafından gece saatlerinde yayınlanan ve Türkiye'nin gündemine oturan bildiriyi değerlendirdi.

"Yargı gereğini yapacak"
Bağımsız yargı tarafından gereğinin yapılacağını belirten Bakan Akar, "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. Bağımsız yargının gereğini yapacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Erdoğan'dan 'amiraller bildirisi' ile ilgili ilk açıklama! Tüm gözler Beştepe'ye çevrildi Gözaltına alınan emekli amirallere üç kritik soru sorulacak! Skandal Montrö bildirisi Bildiriye imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi Amirallerin bildirisinin yayınlandığı gece CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'dan şok sözler Amirallerin bildirisine imza atan isimlerin tam listesi Abdurrahman Dilipak'tan amirallerin skandal bildirisi için çarpıcı yorum: Bunun arkası gelir
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Emekli paşalardan milli iradeyi hedef alan skandal bildiri! Haddinizi bilin! Oturun oturduğunuz yerde... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Covid-19'u yenen Erzurum Valisi konuştu: Sitokin fırtınası denen o şeye gittim geldim
Konya'da dehşet! Çocuklarını görmek için geldiği okulda kayınpederini öldürdü
Son dakika Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Facebook hakkında inceleme
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüksek katılım hedefliyoruz
İnsansız savaş uçakları geliyor! Selçuk Bayraktar TB3'ü anlattı
Şivan Perwer’in koronavirüsten ölen kardeşi Aziz Aygün defnedildi
Trabzon’da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'a Mensah'tan iyi haber
Dünyada bir ilk! Bilgisayara bağlanan beyin kontrol altına alındı uzun süreler...
İspanya Kovid-19 aşılamasında hızını artırdı
Yorumlar 3 yorum