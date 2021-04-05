BIST 1.435
DOLAR 8,13
EURO 9,57
ALTIN 450,69
HABER /  POLİTİKA
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Gözaltına alınan emekli amirallere üç kritik soru sorulacak! Skandal Montrö bildirisi

Sert tartışmalara neden olan 'Montrö bildirisini' yayımladıktan sonra gözaltına alınan emekli amirallere üç kritik soru yöneltileceği ileri sürüldü.

Abone ol

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladıkları bildiri sonrası haklarında soruşturma başlatılan emekli amirallerle ilgili 'Emekli amiraller soruşturmasında 3 kritik soru' başlıklı bir haber yayınladı. 

Soruşturmanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesi kapsamında 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçlamasıyla başlatıldığı hatırlatılan haberde, şunlar yer aldı: Soruşturmada, imzası bulunan emekli amirallere yöneltilecek 3 kritik soruya DHA ulaştı. Emekli amirallere, bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı tarih ve saatten haberdar olup, olmadıklarının sorulacağı öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Ankara'da; Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk, İstanbul'da; Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal ise Kocaeli'de bu sabah gözaltına alındı.

Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın ise 3 gün içinde Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri tebliğ edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bildiriye imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi
Fenerbahçe Kongre üyesi iş insanı Oğuzhan Sarıoğlu ölü bulundu! E-posta gelmeyince...
Evlat nöbetindeki anne: Ya öleceğiz ya çocuklarımızı alacağız
Tıp öğrencisi Sude'den iş adamı babasına dava! "Doktor olabilmek için babama dava açmak zorunda kaldım"
Memur-Sen'den 104 emekli amiral hakkında suç duyurusu
Yalova'da FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
Emekli amirallerin bildirisi tartışmasında Mustafa Sarıgül safını seçti
Sinovac mı Biontech mi? Prof. Dr. Necmettin Ünal hangi aşıyı olduğunu açıkladı
Lise öğrencisi geliştirdiği robot köpek ile TÜBİTAK yarışmasında Türkiye finalisti oldu
Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu
Yorumlar