BIST 1.438
DOLAR 8,12
EURO 9,55
ALTIN 450,59
HABER /  SAĞLIK
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Sinovac mı Biontech mi? Prof. Dr. Necmettin Ünal hangi aşıyı olduğunu açıkladı

İhlas Haber Ajansı

Kendisinin Biontech aşısı olduğunu söyleyen Prof. Necmettin Ünal, Türkiye'de bulunan Sinovac ve Biontech aşılarını işaret ederek “Önünüze gelen ilk aşıyı olun” dedi.

Abone ol

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Necmettin Ünal, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak merak edilenleri yanıtladı.

“Acil olarak 60 milyon kişi aşılanmalı”

Prof. Dr. Necmettin Ünal Çin menşeili Sinovac ve Almanya-ABD ortaklığında geliştirilen Biontech aşısı ile ilgili konuştu. Ülkemizde toplamda yaklaşık 15 milyon kişilik aşı olduğunu söyleyen Ünal, acil olarak 60 milyon kişinin aşılanması gerektiğini vurgulayarak “Önünüze gelen ilk aşıyı olun” dedi.

Ayrıca iki aşının da önemli bir yan etkisi olmadığının altını çizen Ünal, aşılar arasındaki fark için ise, Biontech’in ilk dozunun, Çin aşısına oranla daha etkili olduğunu belirtti.

Eşi ve kızı Çin aşısı yaptırmış

Çin aşısı için ikinci dozun mutlaka olunması gerektiği, ikinci dozdan 28 gün sonra etkisinin görüldüğü ve etkinliğin yüzde 90’ın üzerinde olduğunu açıklayan Prof. Dr. Necmettin Ünal kendisinin Biontech, eşinin ve kızının ise Çin aşısı olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu
İstanbul'da feci olay! Boşanmak isteyen eşini bıçakladı
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
Abdulkadir Selvi sordu! Ekrem İmamoğlu bildiriye karşı neden suskun?
Darbe imalı 'Montrö' bildirisi soruşturmasından bomba detaylar! Muvazzaf paşalarla ilgilisi ne
Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı!
Bitlis’te araziye gizlenmiş basma düzenekli 4 EYP imha edildi
Manisa'da video çekip intihar etmişlerdi! 4 gencin kanında uyuşturucu bulundu
Yorumlar