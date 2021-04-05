Sinovac mı Biontech mi? Prof. Dr. Necmettin Ünal hangi aşıyı olduğunu açıkladı

Kendisinin Biontech aşısı olduğunu söyleyen Prof. Necmettin Ünal, Türkiye'de bulunan Sinovac ve Biontech aşılarını işaret ederek “Önünüze gelen ilk aşıyı olun” dedi.

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Necmettin Ünal, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak merak edilenleri yanıtladı.

“Acil olarak 60 milyon kişi aşılanmalı”

Prof. Dr. Necmettin Ünal Çin menşeili Sinovac ve Almanya-ABD ortaklığında geliştirilen Biontech aşısı ile ilgili konuştu. Ülkemizde toplamda yaklaşık 15 milyon kişilik aşı olduğunu söyleyen Ünal, acil olarak 60 milyon kişinin aşılanması gerektiğini vurgulayarak “Önünüze gelen ilk aşıyı olun” dedi.

Ayrıca iki aşının da önemli bir yan etkisi olmadığının altını çizen Ünal, aşılar arasındaki fark için ise, Biontech’in ilk dozunun, Çin aşısına oranla daha etkili olduğunu belirtti.

Eşi ve kızı Çin aşısı yaptırmış

Çin aşısı için ikinci dozun mutlaka olunması gerektiği, ikinci dozdan 28 gün sonra etkisinin görüldüğü ve etkinliğin yüzde 90’ın üzerinde olduğunu açıklayan Prof. Dr. Necmettin Ünal kendisinin Biontech, eşinin ve kızının ise Çin aşısı olduğunu söyledi.