Abdulkadir Selvi sordu! Ekrem İmamoğlu bildiriye karşı neden suskun?

104 emekli amiral milli iradeyi hedef alan skandal bir bildiri yayınladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır" dedi. İBB Başkanı İmamoğlu ise halen suskun... Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, skandal bildiriye ilişkin İmamoğlu'nun herhangi bir açıklama yapmamasını eleştirdi.

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104 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmaları ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin hükümete karşı darbe imaları içeren bir bildiri yayınlamıştı.

"Neyi sahteymiş Sayın Kılıçdaroğlu?"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de bugün kaleme aldığı yazısında CHP'ye ateş püskürdü. "15 Temmuz’a “kontrollü darbe” diyen CHP lideri, emekli amirallerin darbe tehdidi karşısında ise “Bu sahte gündem tutmaz” dedi." ifadelerini kullanan Selvi, "Neyi sahteymiş Sayın Kılıçdaroğlu? Darbe tehdidinin sahtesi olur mu? " diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamanın darbe tehdidine destek vermekten başka bir anlama gelmediğini söyleyen Selvi, İmamoğlu'nu da topa tuttu.

"Ekrem İmamoğlu niye sustunuz?"

İmamoğlu'nun bu konuda sustuğunu söyleyen Selvi, "Siyasi olaylar karşısında açıklama yapmaktan çekinmeyen hele hele HDP’yle ilgili bir sorun olduğunda kendini paralayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu niye sustunuz? Sizin için darbe tehdidi önemli değil mi? Gün demokrasiye sahip çıkma günü değil mi?" ifadelerini kullandı.

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