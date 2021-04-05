BIST 1.437
DOLAR 8,14
EURO 9,56
ALTIN 451,25
HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Beşiktaş Kulübü, Süleyman Seba'yı doğum gününde andı

Beşiktaş Kulübü, onursal başkanı Süleyman Seba'yı 95. doğum gününde yayımladığı bir mesajla andı.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen, kulübümüze hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar hizmet eden, sayısız başarıya imza atan, mümtaz kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan onursal başkanımız Süleyman Seba'yı, 95. yaş gününde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz Derneği'nden 104 amiral hakkında suç duyurusu
Kanada'da hastaların röntgenleri paylaşıldı! Yoğun bakımlar gençlerle dolu
Sapık Alihan gözaltında Özgecan Aslan ve tecavüz itirafı videosu kan dondurdu
Dubai’de gökdelende çıplak poz veren bir grup kadına gözaltı
Yeni Zelanda’da 5.8 büyüklüğünde deprem! Can kaybı yok
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Montrö bildirisine tepki
'Sapık Alihan' gözaltına alındı! Bebeğe tecavüz, Özgecan Aslan ve Atatürk paylaşımları
Milyonları ilgilendiriyor! Nisan ayı kira zammı oranı belli oldu!
Kredi çekecekler dikkat! Mahkemeden emsal karar
Emekli Amiral Cem Gürdeniz gözaltı öncesi konuştu : Bu darbe çağrısı değilmiş
Yorumlar