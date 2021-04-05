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Sapık Alihan gözaltında Özgecan Aslan ve tecavüz itirafı videosu kan dondurdu

Twittera düşen Alişan Ş. isimli kişinin videoları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Atatürk resmi ile Türk bayrağını yakan Alihan Ş. Özgecan Aslan hakkında söylediği sapıkça sözler ve 3 yaşındaki kıza tecavüz itirafı ile kan dondurdu. Alihan Ş. sonunda gözaltına alındı.

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Sosyal medyada açtığı kanalda “2015'te Mersin'de katledilen Özgecan Aslan hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan”, “Türk Bayrağı'nı yırtan”, “3 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini söyleyen” ve “Atatürk'e hakaret ettiği” belirlenen Alihan Ş.'nin paylaşımları büyük tepkiye sebep oldu. Twitter'da “Sapık Alihan tutuklansın” etiketi en çok paylaşılanlar listesine ilk sıralardan girerken, İstanbul Polisi olayla ilgili harekete geçti.

3 yaşındaki kıza tecavüz 'tık' yalanıymış

Araştırmalarda şüphelinin 17 yaşında Alihan Ş. olduğu belirlendi. Bunun üzerine İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince Alihan Ş. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelinin, 3 yaşında kız çocuğuna tecavüz ettiğinin yalan olduğunu söylediği ve paylaşımları “trendtopic” olmak için yaptığını ifade ettiği belirtildi.

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