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CHP İl Başkanı Veysi Uyanık'tan iddialara yalanlama

BİTLİS’te CHP’nin eski kadın kolları başkanı olan L.B., çocuğu için yardım istemeye gittiği CHP İl Başkanı Veysi Uyanık’ın kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü. Uyanık hakkındaki iddiaları yalanladı ve 'iftira' dedi.

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CHP Bitlis İl Teşkilatı'nda bir dönem kadın kolları başkanlığı ve yüksek disiplin kurulu üyeliği yapan iki çocuk annesi L.B. (27) CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'tan hasta çocuğu için yardım istediği sırada tacize uğradığı iddiası ile şikayetçi olmuştu. Öte yandan L.B isimli kadın Uyanık'ın 6 kişi ile evine geldiğini ve 'Kapıyı aç seni öldüreceğiz, kendi ayağına kendin sıktın, bunu yapmayacaktın' şeklinde tehdit ve hakarette bulduğunu da iddia etti.

Başkan Uyanık, iddiaları yalanladı ve iki çocuk annesi kadının kendisinden yardım istemediğini ve kendisi ile herhangi bir görüşmesi olmadığını bildirdi.  CHP Bitlis İl Başkanı Uyanık yaptığı açıklamada, tüm iddiaların yalan ve iftira olduğunu bildirdi.

CHP
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