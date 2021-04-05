Avukat kadına Tinder aşkı şoku! Evli çıktı 250 bin TL dolandırdı

Tinder isimli sosyal medya platformunda kendisini kadın doğum doktoru olarak tanıtan şahıs, genç avukatı dolandırdı. Avukatlık yapan genç kadın, dolandırıldığını 4 ay sonra farkına varınca kendisini evlenme vaadiyle kandıran ve yaklaşık 250 bin TL parasını alan dolandırıcı şahsa dava açtı.

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Avukatlık yapan 29 yaşındaki D.E. isimli genç kadın Tinder isimli sosyal medya platformunda 29 yaşındaki U.A. isimli şahısla tanıştı. Sosyal medyadan konuşan ikili, bir süre sonra görüşmeye başlayarak sevgili oldu. Aslında müzisyenlik yapan U.A. isimli şahıs, Tinder'da genç avukata kendisini bekar ve kadın doğum doktoru olarak tanıttı.

Annesi kalp hatasıymış

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yaklaşık 4-5 ay sonra U.A.'nın yalan söylediğini anlayan D.E., dolandırıldığını fark edince U.A.'dan şikayetçi olurken İlişki sürecinde tutuklu sanık U.A.'nın kendisine şeker hastası olduğunu, annesinin de kalp hastası olduğunu, kardeşinin de hasta olduğunu söyleyerek tedavileri için para gerektiğini, bu yüzden de sanığın kendisinden para talep ettiğini belirtti.

''250 bin TL para gönderdim''

Avukat D.E., 'Evleneceğim adam olarak düşündüğümden bu duruma üzüldüm, kendisine tedavi için yaklaşık 250 bin TL para gönderdim. Sevdim, aşık oldum, beni bu şekilde kandırdı. Sonrasında bana alacağı araba elime geçmeyince ve para talepleri bitmek bilmeyince şüphelenmeye başladım.' şeklinde konuştu.

12 yıl 4 ay hapis cezası

Tutuklu sanık U.A. ise mahkemedeki savunmasında, kendisini Tinder isimli sosyal medya uygulamasında doktor olarak tanıttığını, evli olduğunu sakladığını, aslında müzisyen olduğunu ve barlarda çalıştığını söyledi. Evli olduğunu söyleyemediğini belirten U.A. cinsel tacizde bulunmadığını ifade etti. Mahkeme, tutuklu sanık U.A. hakkında ise 'Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık', 'Tehdit' ve 'Sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı' suçlarından 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.