Harry Kane'den bir rekor daha!

Newcastle United ile Tottenham'ın 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ilk yarısında 2 gol atan Kane, Premier Lig'in rekorlar kitabına adını bir kez daha yazdırdı.

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Premier Lig'de Newcastle United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Newcastle 28. dakikada Joelinton ile öne geçti. Tottenham bu gole 30. ve 34. dakikalarda Harry Kane ile cevap verdi. Mücadelede son sözü 85. dakikada Joseph Willock söyledi. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Maçın ardından Tottenham puanını 49'a yükseltti. Newcastle United ise puanını 30 yaptı.

Harry Kane, Premier Lig'deki deplasman gol sayısını toplamda 84'e yükseltti. 27 yaşındaki oyuncu ayrıca Premier Lig'de beş farklı deplasmanda beş ve üzeri gole ulaşarak İngiltere efsanelerinin olduğu gruba girmeye başladı.

Harry Kane'den önce bu başarıya Alan Shearer, Wayne Ronney ve Michael Owen ulaşmıştı.