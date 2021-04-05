Fatih Terim çileden çıktı fırçayı bastı: Bunun izahı yok

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 3-0'lık Hatayspor hezimeti sonrasında futbolcularına fırça attı. Terim, “Futbolda her türlü sonuç var. Kazanırsın, kaybedersin. Ama bu oyunun izahı yok! Savaşan ve inananlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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Galatasaray evinde Çaykur Rize’ye mağlup olduktan sonra Hatay deplasmanında da üç puan bırakarak şampiyonluk yarışında neredeyse havlu atar duruma geldi. 3-0’lık ağır yenilgiyi cezası sebebiyle tribünden takip eden Teknik Direktör Fatih Terim, etkisiz oyun karşısında kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı.

Çok güvendiği isimlerin beklediği sorumluluğu almamasından rahatsız olan tecrübeli teknik adamın ciddi hayal kırıklığı yaşandığı öğrenildi. Geriye kalan haftalar için şampiyonluk yarışında geriye düşmelerine rağmen pes etmeyeceklerini belirten Terim, dönüş yolunda sert bir konuşma yaptı.

''Bunun izahı yok''

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; cezalı ve hastalıktan dolayı önemli eksiklerin bulunmasının, bu oyunun açıklaması olmadığını belirten Fatih Hoca “Futbolda her türlü sonuç var. Kazanırsın, kaybedersin. Ama bu oyunun izahı yok! Hatay karşısında, G.Saray formasına yakışmayan bir mücadele vardı. Durumu kabullenmeniz, gidişatı değiştirmek için sorumluluk almamanız hayal kırıklığı yaşattı. Daha önümüzde 9 hafta, 27 puan var. Sonuna kadar savaşımızı inanlarla sürdüreceğiz. Bundan sonra formayı isteyen alacak, istemeyen kulübede oturacak” diyerek ciddi uyarılarda bulundu.