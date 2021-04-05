BIST 1.434
DOLAR 8,18
EURO 9,61
ALTIN 454,39
HABER /  YEREL
ADV Qua Granite halka arz oluyor

20 yıldır işçilik yapıyorlardı! Kütahya'da kendi işlerinin patronu oldular

İhlas Haber Ajansı

KÜTAHYA'da 20 yıl çini işçiliği yapan Çiğdem ve Hatice Kaya, KOSGEB'den aldıkları 100 bin TL'lik hibe desteği ile kendi iş yerlerini açtı

Abone ol

Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan ve 20 yıldır işçi olarak çinicilik mesleğini başarıyla sürdüren Çiğdem (41) ve Hatice Kaya (40), KOSGEB'den 100 bin TL'lik hibe desteği ile Dumlupınar Bulvarı üzerinde iş yeri açtı. Kaya kardeşler, el emeği göz nuru dökerek çini eserleri üretiyor. Mesleğini severek yaptığını belirten Çiğdem Kaya, "Yaklaşık 20 yıldır çinicilik mesleğini icra ediyorum. Bu süre içinde hiç kendi iş yerimi açmayı düşünmemiştim. Ancak, bir yakınımın tavsiyesi üzerine kardeşimle birlikte kendi iş yerimizi açmaya karar verdik. Daha sonra KOSGEB'in 100 bin TL'lik hibe desteği ile iş yerimizi açtık. Kardeşim ve ben işçiyken destek sayesinde iş yeri sahibi olduk. Bize bu imkânı sağlayan devletimize teşekkür ederiz" dedi.

Çiğdem Kaya'nın kendisinden bir yaş küçük kardeşi Hatice Kaya ise, "Ben de ablam gibi 20 yıldır geçimimi çinicilik mesleğinden sağlıyorum. Devletimiz sayesinde kendi işimizi kurduk. Özellikle kadınların cesaretli olmalarını ve devletin verdiği hibe kredilerinden mutlaka yararlanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. Kaya kardeşler, ürettikleri çini tablo, vazo, fincan ve kâseleri tatil bölgeleri ve büyük şehirlere toptan ve perakende satarak, geçimlerini sağlıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Samsun'da annesinden gizlice başladı! Gece 2'de gelen telefonla şok oldular Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan emekli amirallere kızdı! 'Hükümete altın tepside fırsat sundular'
Amirallerin bildirisine imza atan isimlerin tam listesi
Adana'da apartmanda skandal yazı: İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık
Trabzonspor, Kayserispor karşısında çıkış arıyor
Banu Alkan'ın kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 26 bin 649 kişiye işlem yapıldı
Gaziantep'te başını taşla ezerek öldürdü! Detaylar ortaya çıktı: Özel fotoğraf ve yasak aşk...
Emekli amirallerin bildirisi tam metin
Abdurrahman Dilipak'tan amirallerin skandal bildirisi için çarpıcı yorum: Bunun arkası gelir
Adana'da çiftlikte oyun oynuyordu! 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Yorumlar