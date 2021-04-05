İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 26 bin 649 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 29 Mart-5 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 26 bin 649 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olduğu ve bu dönemde illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği ifade edildi. Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği, hafta sonu ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamasının, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği hatırlatıldı.

Yüksek risk grubunda yer alan illerde ise, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma 21.00 -Cumartesi 05.00 arasıyla, Cumartesi saat 21.00'de başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'de bitecek şekilde uygulandığı; çok yüksek risk grubundaki illerde ise, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulandığı kaydedildi.

Bu kapsamda 29 Mart-5 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 26 bin 649 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı belirtilerek, "Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.