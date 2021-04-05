BIST 1.431
DOLAR 8,19
EURO 9,63
ALTIN 454,68
HABER /  YEREL
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Bursa'da cuma günleri oluyor görenler hayrete düştü! Beyaz bir sıvı akıyor

Her cuma günü surlarından beyaz bir sıvı akan Süt Kalesi görenleri hayrete düşürdü.

Abone ol

BURSA Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyünde bulunan kalenin taşlarından süt damlaması görenleri şaşırttı. Bölgedeki vatandaşlar tarihî kalede bebekli bir kadının çocuğuyla birlikte katledildiği rivayet ediyor. O günden itibaren kalenin duvarlarından her cuma günü süt akıyor.  Kaleden yağmurun yağmadığı en kurak yaz günlerinde bile her cuma günü süt renginde beyaz bir sıvı akıyor. Hiçbir yerden su gelmediği halde beyaz sıvıyı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

Köylerinde bulunan kaleden her cuma günü süt renginde sıvı aktığını ifade eden Hasan Belli, "Köyümüzün geçmişi çok eski. Sur kalıntıları var. Burada bulunan kalenin duvarlarından her cuma günü en kurak günlerde bile beyaz bir sıvı akıyor. Emzikli bir kadının bebeğiyle katlinden sonra kaleden süt aktığı söyleniyor" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Samsun'da annesinden gizlice başladı! Gece 2'de gelen telefonla şok oldular Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da PKK operasyonu! 22 gözaltı
Tonlarca su tasarruf etti! Bursa'da faturayı düşürmenin yöntemini buldu
Manchester United'ı gençler ayakta tuttu
Cumhur ittifakı MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük'ü gözden çıkardı
İcradaki dosya sayısı 22 milyonu aştı
İzmir'de feci kaza! Otomobil beton bariyere çarptı sürücü fırladı
İstanbul'da kısıtlama sona erdi! Trafik yoğunluğu arttı
Bulgaristan'da seçim sonuçları belli oldu ünlü şovmen seçimin yıldızı oldu
Galatasaray'daki çöküşün sebebi ortaya çıktı
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Yorumlar 2 yorum