Cumhur ittifakı MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük'ü gözden çıkardı

ÇORUM'un İskilip İlçesinin MHP'li Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında suç duyurusunda bulunan Cumhur ittifakı meclis üyeleri belediyenin faaliyet raporunu da reddetti. Yasaya göre Başkan Ali SSülük'ün başkanlığının düşürülmesinin yolu açılmış oldu.

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İskilip Belediyesi Nisan ayının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda belediyenin geçen yıl ki faaliyet raporu mecliste görüşülerek oylama yapıldı. Belediye Başkanı Ali Sülük ile birlikte AK Parti ve MHP’li toplam 12 üyeden oluşan meclis, ilginç bir karara imza attı. AK Parti ve MHP’li 9 üye faaliyet raporunu kabul etmezken sadece 3 üye evet oyu kullandı.

Başkanlığının düşürülmesinin yolu açıldı

Sözcü'den İsmail Akduman imzalı habere göre; AK Parti ve MHP’li 9 üyenin faaliyet raporuna red oyu vermesi üzerine Ali Sülük’ün başkanlığının düşürülmesinin yolu açılmış oldu.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 26. maddesinde göre, “Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.

Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştayca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer” ifadeleri yer alıyor.