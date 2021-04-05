BIST 1.434
DOLAR 8,18
EURO 9,61
ALTIN 454,39
HABER /  POLİTİKA
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Cumhur ittifakı MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük'ü gözden çıkardı

ÇORUM'un İskilip İlçesinin MHP'li Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında suç duyurusunda bulunan Cumhur ittifakı meclis üyeleri belediyenin faaliyet raporunu da reddetti. Yasaya göre Başkan Ali SSülük'ün başkanlığının düşürülmesinin yolu açılmış oldu.

Abone ol

İskilip Belediyesi Nisan ayının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda belediyenin geçen yıl ki faaliyet raporu mecliste görüşülerek oylama yapıldı. Belediye Başkanı Ali Sülük ile birlikte AK Parti ve MHP’li toplam 12 üyeden oluşan meclis, ilginç bir karara imza attı. AK Parti ve MHP’li 9 üye faaliyet raporunu kabul etmezken sadece 3 üye evet oyu kullandı.

Başkanlığının düşürülmesinin yolu açıldı

Sözcü'den İsmail Akduman imzalı habere göre; AK Parti ve MHP’li 9 üyenin faaliyet raporuna red oyu vermesi üzerine Ali Sülük’ün başkanlığının düşürülmesinin yolu açılmış oldu.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 26. maddesinde göre, “Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.

Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştayca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer” ifadeleri yer alıyor.

Suç duyurusunda bulunmuşlardı

Belediyenin faaliyet raporuna red oyu veren 9 üye Şubat ayında, belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı olan işletmeler mezbaha, marangozhane, düğün salonu, aşevi, tamirhane gibi birimlerde yapılan işlerle ilgili olarak yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları olduğunu ileri sürerek suç durusunda bulunmuşlardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Hakan'dan amirallerin bildirisi için dikkat çeken yorum: Toptan deliriyor gibiyiz
İcradaki dosya sayısı 22 milyonu aştı
İstanbul'da kısıtlama sona erdi! Trafik yoğunluğu arttı
Bulgaristan'da seçim sonuçları belli oldu ünlü şovmen seçimin yıldızı oldu
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adli Tıp Kurumu 79 sözleşmeli personel alacak
Gelecek Partisi eski il başkanı kumar operasyonunda yakalandı! Kaçarken ayağını kırdı
Elazığ'da referanduma gidilen köyden ‘evet’ çıktı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Montrö bildirisi' tepkisi: Aba altından sopa gösteriyorlar
Manisa'da video çekip intihar etmişlerdi! 4 gencin kanında uyuşturucu bulundu
Yorumlar