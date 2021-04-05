Galatasaray'daki çöküşün sebebi ortaya çıktı
Ankaragücü maçıyla başlayan hatalar silsilesi, Galatasaray'ın yarışta ağır yara almasına neden oldu. Eksikler, cezalılar derken Fatih Terim'in ideal 11'ini bulamaması çöküşün nedenleri olarak sıralandı.Abone ol
PFDK tarafından verilen 2 maçlık cezayı 'Adalet terazisi' fotoğrafı paylaşarak protesto eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takım içinde ise forma adaletini sağlayamadı. Sabah gazetesinin haberine göre; deneyimli teknik adamın hatalı kadro ve sistem tercihleri, son 5 haftada kaybedilen 11 puanda başrol oynadı. İşte sarı-kırmızılıların çöküş hikâyesi:
1- 8 maçlık galibiyet serisi Ankaragücü deplasmanında son bulurken, Fatih Terim faturayı devrede oyundan çıkardığı Yedlin-Emre Kılınç-Arda Turan üçlüsüne kesti. Bu 3 oyuncu da 4 gün sonra oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'e alınmadı ama Martin Linnes, yedirdiği iki golle Yedlin'i arattı.
2- Fatih Terim'in çift forvet ısrarına, takım uyum sağlayamadı. Sahaya doğru yayılamayan savunma oyuncuları, Çaykur Rizespor'dan yenen 4 gole davetiye çıkardı.
3- Luyindama ve Marcao aynı anda cezalı duruma düşünce Valentine Ozornwafor'a fırsat doğdu. 21 yaşındaki Nijeryalı stoper, takıma verilen 4 günlük izinde Florya'da kampa girip ekstra çalıştı. Hatay yolculuğuna kadar herkes Ozornwafor'un ilk 11'de olmasını bekliyordu ama Gedson Fernandes sürprizi yaşandı. Portekiz U-21 Takımı'ndan perşembe akşamı dönen ve Hatayspor maçı öncesi Florya'da sadece bir idmana çıkan Gedson "Stoper oynar mısın?" sorusuna "Evet" cevabını verince 11'e girdi.
4- Sezonun ilk yarısında Trabzon deplasmanı başta olmak üzere önemli katkılar yapan Oğulcan Çağlayan sakatlık ve cezasını atlattı ama formayı bir daha alamadı. 5 hafta Oğulcan'ı unutan Terim, bu süreçte kulübeden Halil'e şans verdi.
5- Oyuna girdiği her karşılaşmada olumlu işler yapan, 3 gol ve 1 asistle tabelayı de değiştiren Kerem Aktürkoğlu da bir türlü ilk 11'de tercih edilmedi.
Terim'siz kayıp 8 puan
Teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon cezalı olduğu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 puan kaybetti. Levent Şahin yönetiminde çıkılan karşılaşmalarda Göztepe ve Trabzonspor'u deviren Galatasaray, Antalyaspor ile berabere kalırken Konya ve Hatay'a mağlup oldu.