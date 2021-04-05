Galatasaray'daki çöküşün sebebi ortaya çıktı

Ankaragücü maçıyla başlayan hatalar silsilesi, Galatasaray'ın yarışta ağır yara almasına neden oldu. Eksikler, cezalılar derken Fatih Terim'in ideal 11'ini bulamaması çöküşün nedenleri olarak sıralandı.

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PFDK tarafından verilen 2 maçlık cezayı 'Adalet terazisi' fotoğrafı paylaşarak protesto eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takım içinde ise forma adaletini sağlayamadı. Sabah gazetesinin haberine göre; deneyimli teknik adamın hatalı kadro ve sistem tercihleri, son 5 haftada kaybedilen 11 puanda başrol oynadı. İşte sarı-kırmızılıların çöküş hikâyesi:

1- 8 maçlık galibiyet serisi Ankaragücü deplasmanında son bulurken, Fatih Terim faturayı devrede oyundan çıkardığı Yedlin-Emre Kılınç-Arda Turan üçlüsüne kesti. Bu 3 oyuncu da 4 gün sonra oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'e alınmadı ama Martin Linnes, yedirdiği iki golle Yedlin'i arattı.

2- Fatih Terim'in çift forvet ısrarına, takım uyum sağlayamadı. Sahaya doğru yayılamayan savunma oyuncuları, Çaykur Rizespor'dan yenen 4 gole davetiye çıkardı.

3- Luyindama ve Marcao aynı anda cezalı duruma düşünce Valentine Ozornwafor'a fırsat doğdu. 21 yaşındaki Nijeryalı stoper, takıma verilen 4 günlük izinde Florya'da kampa girip ekstra çalıştı. Hatay yolculuğuna kadar herkes Ozornwafor'un ilk 11'de olmasını bekliyordu ama Gedson Fernandes sürprizi yaşandı. Portekiz U-21 Takımı'ndan perşembe akşamı dönen ve Hatayspor maçı öncesi Florya'da sadece bir idmana çıkan Gedson "Stoper oynar mısın?" sorusuna "Evet" cevabını verince 11'e girdi.

4- Sezonun ilk yarısında Trabzon deplasmanı başta olmak üzere önemli katkılar yapan Oğulcan Çağlayan sakatlık ve cezasını atlattı ama formayı bir daha alamadı. 5 hafta Oğulcan'ı unutan Terim, bu süreçte kulübeden Halil'e şans verdi.

5- Oyuna girdiği her karşılaşmada olumlu işler yapan, 3 gol ve 1 asistle tabelayı de değiştiren Kerem Aktürkoğlu da bir türlü ilk 11'de tercih edilmedi.

Terim'siz kayıp 8 puan

Teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon cezalı olduğu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 puan kaybetti. Levent Şahin yönetiminde çıkılan karşılaşmalarda Göztepe ve Trabzonspor'u deviren Galatasaray, Antalyaspor ile berabere kalırken Konya ve Hatay'a mağlup oldu.