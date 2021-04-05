Emre Belözoğlu siftah yapıyor: Değişimi herkese gösterelim

Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, "Burada hepinizden destek istiyorum. Fenerbahçe'de bir değişimin başladığını herkese gösterelim" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında bugün Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak.

''Fenerbahçe'de bir değişimin başladığını herkese gösterelim"

Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde takımla kritik bir toplantı yaptı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bu karşılaşmanın ilk maçı olması nedeniyle kendisi için çok önemli olduğunu da vurgulayan Emre Belözoğlu "Burada hepinizden destek istiyorum. Fenerbahçe'de bir değişimin başladığını herkese gösterelim" ifadelerini kullandı.

''Asla rakibi küçümsemeyeceğiz''

Denizlispor'un ligin son sırasında olması nedeniyle sorunlu bir takım olarak görülebileceğini kaydeden Belözoğlu "Ancak daha 2 maç önce burada Gençlerbirliği mücadelesini yaşadık. Asla rakibi küçümsemeyeceğiz. Bu bilinçle sahada olmalıyız. Denizlispor maçı soğutmaya çalışacak. Bunu engellemek için erken gol bulmalıyız. Hızlı başlayıp sonuca giderek, rahat bir mücadele çıkaralım. Taraftarımıza 'Bu takım geri döndü' mesajını verelim" dedi.

UEFA Pro Lisansı bulunmuyor

Emre Belözoğlu, 2019-2020 sezonu sonunda uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlık görevini üstlendiği Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktalamıştı.Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti. A ve B lisansları olan Emre Belözoğlu'nun UEFA Pro Lisansı ise bulunmuyor.

İdman sistemini değiştirdi

Sportif direktör olduğu dönemde transfer sürecinde önemli işler yapan Belözoğlu bu isimlerin birçoğunu bizzat ikna etmişti. Futbolcular tarafından sevilen genç teknik adam kısa sürede antrenman sistemini de değiştirdi. İdman süreleri azaldı. Bunun yerine tempo arttı. Temas ve pas oyununa yönelik çalışmalar başladı.

Problem sona erdi

Ancak en önemli konu eski teknik adam ile takım arasındaki iletişim problemi artık söz konusu değil. Bu nedenle kalan 10 final haftasına sarı-lacivertliler adeta tek bir vücut olarak hazırlanıyor.