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Aboubakar, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında oynayacak mı?

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Vincent Aboubakar'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı ve "Alanyaspor maçında oynayamacak. Erzurumspor maçına bakacağız" dedi.

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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kasımpaşa yenilgisi sonrası sakat ve eksik oyuncularla ilgili konuştu.

"Eksik, sakat oyuncular var" diyen Kocadağ, "Covid nedeniyle aramızda olamayan oyuncularımız var. Kart cezası nedeniyle aramızda olamayan oyuncumuz vardı. Bunların hepsi bir araya gelince bu tarz maçlarda iyi de oynayamadığınız zaman bu mağlubiyetler oluyor" ifadelerini kullandı. 

Eksik oyuncularla ilgili konuşan Kocadağ, "Dorukhan ve Cenk'ın testleri negatif çıkarsa oynayabilecekler. Aboubakar, diğer iki maçlık periyotta olmayacak gibi duruyor. Sağlık kurulumuz ona karar verecek ama Alanyaspor maçında olmayacak. Erzurum maçında durumuna bakacağız" diye konuştu. 

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