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THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Anadolu Ajansı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul Havalimanı'ndan Varşova'ya sefer yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Yapılan aramada ihbar asılsız çıktı.

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Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul Havalimanı'ndan Varşova'ya sefer yapan TK1765 sayılı uçağına bomba ihbarında bulunuldu.

İhbar üzerine inişi sonrasında Varşova'da güvenli alana çekilen uçakta emniyet güçleri tarafından yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TK1765 sayılı İstanbul-Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."

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