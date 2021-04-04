Kasımpaşa Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan lider Beşiktaş sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak Galatasaray'ın kaybettiği haftada elde ettiği avantajı kullanamadı. Paşa'nın tek sayısını muhteşem bir golle Aytaç Kara kaydetti. Bu sonuçla birlikte 8 maç sonra ilk kez mağlup olan Kartal haftayı 64 puanla kapattı. 5 maç aradan sonra ilk kez kazanan Kasımpaşa ise puanını 34'e çıkardı.

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Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa kazandı.

19. dakikada Aytaç Kara'nın attığı klas gol, Kasımpaşa'ya galibiyeti getirdi. Maçın 56. dakikasında Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Isaac Kiese Thelin'in penaltı vuruşunda gol izni vermedi.

Paşa, yeni hocası Şenol Can ile 5 maç sonra 3 puana ulaştı ve puanını 34'e yükseltti. Son 2 maçta 5 puan kaybeden Kartal ise 64 puanda kaldı. Kasımpaşa, bir sonraki lig maçında Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş, Alanyaspor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

10. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Luckassen'in kendi yarı sahasından uzun pasında orta sahada Thelin'in dokunduğu topa hareketlenen Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu sağına uzanarak topu kontrol etti.

19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Necip Uysal'ın uzaklaştırmak istediği topa sahip olan Varga pasını Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

29. dakikada Beşiktaş önemli bir fırsattan yararlanamadı. Varga'nın hatalı geri pası sonucunda topa sahip olan Larin'in ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

56. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ceza sahası çizgisine yakın bir noktada Welinton ile girdiği ikili mücadelede Thelin'in yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler serbest atış kararı verdi. VAR odasıyla görüşen Halil Umut Meler kararını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Thelin'in vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

90+5. dakikada Gökhan Töre'nin sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Kasımpaşa karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kasımpaşa: 1 - 0 :Beşiktaş

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara (Dk. 66 Bistrovic), Sadiku, Koomson (Dk. 66 Anıl Koç), Hajradinovic (Dk. 90+2 Tarkan Serbest), Varga (Dk. 75 Drinkwater), Thelin

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal (Dk. 72 Oğuzhan Özyakup), Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Rosier, Atiba, Ljajic (Dk. 57 Gökhan Töre), N'Koudou, Larin

Gol: Dk. 19 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 57 Aytaç Kara, Dk. 75 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 83 Tosic (Kasımpaşa), Dk. 89 Welinton (Beşiktaş)