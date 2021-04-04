Darbe imalı bildiriyi imzalayan 103 emekli amiral kimdir?

Hükümete karşı bildiri yayınlayan 103 emekli amiral kim? İşte, Aralarında PYD'yi meşrulaştırarak "Sınırımızda olsalar daha iyi" Türker Ertürk'ün de olduğu o isimlerden bazıları...

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103 emekli amiralin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden milli iradeyi hedef alan bildirisi hem siyasetten hem de toplumdan büyük tepkilere neden oldu. Özellikle halk, sosyal medya üzerinden darbe imasına sert bir biçimde eleştirdi.

Tepkiler devam ederken 103 emekli amiral hakkında "kim bunlar" sorusu gündeme geldi. Aralarında 1980 darbesini güzelleyen, Işık Biren ve PYD'yi meşrulaştırarak "Sınırımızda olsalar daha iyi" diyen Türker Ertürk'ün de bu listede yer alması dikkat çekti.

İşte darbe imasında bulunan o isimlerden bazıları:

E. Amiral Ergun MENGİ

Bildirinin en başında imzası bulunan isim Ergun Mengi 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden Tuğamiral rütbesiyle emekli oldu. Emekliliğinin ardından çeşitli STK'lar ile çalışmalar gerçekleştiren Mengi, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nde “Bilimsel Danışman” unvanıyla görev yapıyor. Emekli Amiral ayrıca Global İlişkiler Forumu'nun da üyesi konumunda bulunuyor.

Alaettin SEVİM

Bildirideki imza listesinde iki numarada bulunan isim olan Emekli Tuğamiral

Bildirideki imza listesinde iki numarada bulunan isim olan Emekli Tuğamiral Alaettin Sevim Piri Reis Üniversite'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Hakkında 2011 yılında “Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri” davası kapsamında tutuklama kararı alınan Sevim, Ergenekon davasından hapis yattı. Dava kapsamında adı pek çok maddede yer alan Sevim 2014 yılında tahliye edildi.

Kadir Nazif ÖZDAĞDEVİREN

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı görevini yapan Tuğamiral Kadir Nazif Özdağdeviren, 7 Ağustos 1998 tarihinde dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin ile Genelkurmay Başkanı Karadayı tarafından Köşk'e çıkarılan Yüksek Askeri Şûra kararları, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayından geçmişti.

Yine o dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, 30 Ağustos 1998 tarihinden geçerli olmak Genelkurmay Başkanı olmuştu. Bu YAŞ kararlarında Nazif Özdağdeviren Tuğamiralliğe terfi ettirilmişti. Özdağdeviren aynı zamanda Piri Reis Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

E. Amiral Işık BİREN

88 yaşındaki emekli Amiral Işık Biren, darbe konusundaki tartışmalı ifadeleriyle tanınıyor. NATO Kuzey-Doğu Akdeniz Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapan emekli Koramiral 12 Eylül darbesinde etkin görev yaptı. Biren, darbeden yıllar sonra çıktığı bir televizyon programında 80 darbesini “12 Eylül gerçekleşmeseydi, dış müdahale olacaktı” diyerek aklamaya çalışmıştı.

E. Amiral Ahmet ŞENOL: Darbe imalı bildiriye imza atan emekli amirallerden biri de Ahmet Şenol. Şenol Ergenekon ve Balyoz davaları kapsamında ismi geçen amirallerden biri olarak tanınıyor. Şenol'un özellikle fişleme dosyalarında isminin geçtiği hazırlanan iddianame kapsamında belirtilmişti. 2005 yılında görev süresi uzatılan Şenol, Tuğamiral rütbesiyle emekli olmuştu.

E. Amiral Hasan HOŞGİT

Emekli Amiral Hasan Hoşgit 90’lı yılların başında Turgut Reis gemisinde komutanlık yaptı, 1998’de amiralliğe terfi ett, Akdeniz Bölge Komutanı oldu. Hasan Hoşgit Balyoz soruşturmaları kapsamında 2011 yılında tutuklandı. Hoşgit, 3.5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 19 Haziran 2014’te AYM kararıyla tahliye edildi.

E. Amiral Ömer Vedat ERSİN

Tuğamiral Ömer Vedat Ersin de bildiriye imza atan emekli amirallerin arasında yer alıyor. Ersin ayrıca Leventler Dayanışma Derneği'nin onursal başkanlığı görevini üstleniyor.

E. Amiral Osman Metin AÇIMUZ

Orgeneral Metin Açımuz, Balyos olayları kapsamında "yönetim kadrosu" olarak belirlenen listede geçen isimler arasında yer alıyor. Açımuz Deniz Kuvvetleri'nde Personel Başkanlığı, Boğaz Komutanlığı, Çıkarma Filo Komutanlığı, Deniz Harp Akademileri Komutanlığı gibi çeşitli suüstü birlikleri, kıta ve karargâh görevlerinde bulundu. 2003 yılında Tümamiral rütbesinde kadrosuzluktan emekli oldu.

Atilla KEZEK

2013 yılında Balyoz olayları sırasında istifa ederek görevinden ayrılan Atilla KEZEK 2003’de Tuğamiralliğe terfi ederek 2003-2004 yılları arasında Refakat ve Karakol Filosu K.lığı, 2004-2007 yılları arasında Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

30 Ağustos 2007’de Tümamiralliğe terfi ederek; 2007-2008 yılları arasında Dz.K.K.lığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı, 2008-2009 yılları arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2009-2011 yılları arasında Mayın Filosu Komutanlığı ve 2011-2012 yılları arasında Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı görevlerini deruhte etmiştir.

30 Ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Koramiralliğe terfi ederek; 2012-2013 tarihleri arasında Güney Deniz Saha Komutanlığı görevini deruhte eden (E) Koramiral KEZEK, 03 Ağustos 2013 tarihli atama emri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine atanmıştır. Kezek sosyal medya hesabından da yaptığı bir paylaşım ile bildiride imzası bulunmamasına rağmen bildiriye verdiği desteği ilan eden Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un tweetini retweet etti.

E. Amiral Nurhan Kahyaoğlu

Emekli Amiral Nurhan Kahyaoğlu Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği bölümü akademik kadrosunda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

E. Amiral Metin POYRAZLAR

Eski İstanbul Tersanesi Komutanı emekli Tuğamiral Metin Poyrazlar da darbe imasıyla yayınlanan bildiride imzası bulunan isimler arasında. Poyrazlar da tıpkı diğer isimler gibi dikkat çeken bir sicile sahip. 1998’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 4 hücumbot ve 8 konvertörün alımı sırasında devleti zarara uğratmak suçundan yargılanan Poyrazlar'ın, Bahreyn off-shore hesabına 235 bin dolar yatırıldığı ortaya çıkmıştı.

E. Amiral Haydar Mücahit ŞİŞLİOĞLU

Balyoz davası kapsamında 2011 yılında tutuklanan emekli Tümamiral Haydar Mücahit Şişlioğlu, hapiste kaldığı bin 92 gün için tahliyesinin ardından devlete maddi ve manevi tazminat davası açmıştı.

Şişlioğlu, ‘özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğini’ belirterek toplam 1 milyon 923 bin TL tazminat istemişti. Şişlioğlu aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevliliği vazifesini üstlendi.

E. Amiral Engin BAYKAL

Emekli amiral Engin Baykal da Balyoz davasında ismi geçen Tümamiraller arasında, bildiriye imza atanlardan biri oldu.

E. Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ

Bildiriye imza atan paşalardan biri olan Hüseyin Çiftçi de Balyoz davasında ismi gündeme gelen amirallerden biriydi. Balyoz zamanında ortaya çıkan bir belgede darbe sonrası tutuklanacak 16 amiralden biri olarak gösterilen Çiftçi, darbe imalı bildirinin altına imzasını attı.

E. Amiral Atilla Kıyat

Atilla Kıyat Kıbrıs Barış Harekatına katılmış ve gazi olmuştur. Tuğgenaral ve Tümamiral rütbelerine terfi etmiştir. En son olarak Kor amiral rütbesine terfi etmiştir. 1999 yılında kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir.

1 Ekim 2019 tarihinde seçim barajı tartışmaları sırasında sosyal medya hesabından, "Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren'le, bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir" mesajını paylaşmıştı.

Kıyat son olarak paylaşımla, yayınlanan bildiri hakkında skandal bir açıklama yaparak Kıyat Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda, "103 Amiral imzalı bildirimize tepki verenler, belli ki uyku sersemi iken okumuşlar. Sabahleyin, uykularını aldıktan sonra bir daha okurlarsa yaptıkları suçlamalardan utanç duyacaklardır." ifadelerini kullandı.

E. Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL

Darbe iması içeren bildiriye imza atan isimlerden biri de Tuğamiral Mustafa Ekmel Özdengil oldu. Özdengil Balyoz davası sırasında ismi duyulan amirallerden biri oldu.

E. Amiral Serdar DÜLGER

12 Ağustos 1954 yılında İstanbul’da doğan (E) Koramiral Serdar DÜLGER, 1968 yılında Deniz Lisesi’ne girmiş ve 1974 yılında Deniz Harp Okulu Eğitim ve Öğretimini tamamlayarak Teğmen rütbesiyle subay nasbedilmiştir.

1974–1985 yılları arasında Deniz Kuvvetlerinin çeşitli sınıf denizaltı gemilerinde Branş Subaylığı ve Bölüm Amirliği görevlerinde bulunan (E) Koramiral DÜLGER, 1985–1988 yılları arasında TCG DOĞANAY ve TCG SALDIRAY II. Komutanlığı, 1990–1993 yılları arasında TCG ATILAY ve TCG DOLUNAY Komutanlığı, 1999–2000 yılları arasında Denizaltı Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 2000–2001 yılları arasında ise 1’inci Denizaltı Filotillası Komodorluğu görevlerini deruhte etmiştir.

(E) Koramiral DÜLGER, 30 Ağustos 2003 tarihinde Tuğamiralliğe terfi ederek, 2003–2006 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı Genel Plan ve Prensipler Dairesi Başkanlığı, 2006–2008 yılları arasında ise Denizaltı Filosu Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

(E) Koramiral DÜLGER, 30 Ağustos 2008 tarihinde Tümamiralliğe terfi ederek, 2008–2009 yılları arasında Çanakkale Boğaz Komutanlığı, 2009–2011 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı Genel Plan Prensipler Başkanlığı Yunanistan-Kıbrıs Dairesi Başkanlığı, 2011-2012 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 2012-2013 yılları arasında Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı görevlerini deruhte etmiş olup 03 Ağustos 2013 tarihinde ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevine atanmıştır.

30 Ağustos 2013 tarihinde Koramiralliğe terfi eden (E) Koramiral DÜLGER, 2014-2016 yılları arasında Dz.K.K.lığı Kurmay Başkanlığı, 2016-2017 tarihleri arasında ise Belçika/Brüksel Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığı görevini deruhte etmiştir. (E) Koramiral Serdar DÜLGER, 02 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan Yüksek Askeri Şura kararları gereğince emekliye sevk edilmiştir.

E. Amiral Türker ERTÜRK

103 emekli amiral arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri de Tümamiral Türker Ertürk oldu. Ertürk, sınırımızda PYD olsun daha iyi imasıyla "İlişkilerimizi geliştireceğimiz federatif bir yapı içerisinde "Kürtler" (PYD) olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." demişti.

Ertürk'ün skandalları bununla da sınırlı değil. Reyhanlı katliamının emrini veren THKP/C Acilciler Grubu lideri Mihraç Ural ile skandal bildiride imzası olan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün birlikte verdiği poz da yeniden gün yüzüne çıktı. Ertürk ayrıca, sosyal medya hesabında bildiriye destek veren isimlerin paylaşımlarını da retweet ediyor, provakatif paylaşımlarda da bulunuyor.

Kaynak: Haber7