Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Nisan Pazartesi günü saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği bildirildi.Abone ol
104 emekli amiralin gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildirinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Nisan Pazartesi günü saat 15.00'te Beştepe'de bir değerlendirme toplantısı yapacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" ifadeleri kullanıldı.
AK Parti MYK'nın da saat 18:00'de bildiri gündemiyle toplanacağı duyurulmuştu.