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Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen amirallerin darbe çağrıştıran bildirisini savundu!

Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 103 emekli amiralin yayınladığı skandal bildiriyi savundu.

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Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 103  emekli amiralin yayınladığı skandal bildiriyi savundu. 

Pekşen paylaşımında "Cumhuriyetin yiğit ve yurtsever Amirallerini yürekten kutluyoruz.." ifadelerini kullandı.

Pekşen yaptığı diğer bir paylaşımda da , "Devletin memuru Ayasofya İmamı TCK’ya meydan okuyacak.Cübbeli Amiral Anayasal düzene alenen meydan okuyacak.Türkiye Cumhuriyetin tapusu Montrö tartışmaya açılacak.Geçmişte bu yanlışlar Türkiye’ye çok büyük bedellere mal oldu diyen Amiraller darbeci olacak öyle mi? Hadi ordan." dedi.

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