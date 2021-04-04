BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da PKK/YPG'li 3 terörist yakalandı

Etkin pişmanlıktan yararlanan teröristlerin beyanları doğrultusunda, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Başkentte düzenlenen operasyonda, PKK/PYD/YPG'li 3 terörist yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, etkin pişmanlıktan yararlanan teröristlerin beyanları doğrultusunda, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs kabusu sürüyor! Galatasaray 6 pozitif vaka daha açıkladı
Irak’ta Balad Askeri Üssü’ne roketli saldırı
Liglerden düşen ilk takım Eskişehirspor oldu! Altınordu Eskişehir'e acımadı
Zonguldak'taki vahşet! Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen babadan üvey anneye tecavüz iddiası
Tekirdağ'da 5 noktada orman yangını çıktı! 100 dönümlük alan zarar gördü
103 amiralin darbe imalı bildirisi sonrası AK Parti MYK yarın olağanüstü toplanıyor
Muharrem İnce'den 'Montrö bildirisine' destek: Saati yanlış ama…
Adıyaman'da 30 bin liralık altın, evden çalındı
Süleyman Soylu'dan Montrö bildirisine sert tepki: Sabrımızı zorlamasınlar
Ankara'da yüz yüze eğitime ara verildi! 'Tam zamanlı' uzaktan eğitim devam edecek
Yorumlar