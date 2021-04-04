Muharrem İnce'den 'Montrö bildirisine' destek: Saati yanlış ama…

Muharrem İnce, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasına karşı 103 emekli amiralin ortak yayımladığı bildiriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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CHP’yle yollarını ayırdıktan sonra yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiriyle ilgili tepkileri değerlendirdi. Emekli askerlerin gece açıklama yapmasını doğru bulmadığını belirten İnce, "uzman oldukları konuda açıklama yapması doğaldır" görüşünü savundu.

İnce, şu ifadeleri kullandı:

- AK Parti-FETÖ ortaklığında gerçekleştirilen kumpas davalarının mağduru olan amirallerin uzman oldukları konuda açıklama yapması doğaldır ama bu açıklamayı gece yarısı yapmış olmaları doğru değildir.

- Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açanların, üniforma ile tarikat toplantısına giden askerlere ses çıkarmayanların bu açıklamayı fırsat bilip buradan darbe, vesayet çıkarmaya çalışmaları da yanlıştır.

- Aynı kişileri Mavi Vatan konusunda alkışlarken Montrö konusunda darbeci, vesayetçi ilan etmek de FETÖ'nün devlet kurumlarını işgal etmesine nezaret eden, göz yuman, destekleyen iktidara yakışır.