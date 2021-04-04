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LinkedIn 15.900 personelini kafa iznine çıkarıyor

LinkedIn, 5 Nisan'dan itibaren personeline bir hafta kafa izni yaptıracak. İzin, şirketin 15.900 tam zamanlı çalışanının çoğunu kapsıyor.

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Microsoft’un sahip olduğu şirketler arasında yer alan LinkedIn, 16 bin çalışanına tükenmişlik hissi yaşamamaları ve deşarj olmaları için bir hafta kafa izni verdi. Hürriyet’te yer alan habere göre, Çekirdek çalışanlardan oluşan bir ekip hafta boyunca çalışmaya devam edecek, ancak daha sonra izin planlayabilecekler.

LinkedIn'in Haziran ayında şirkete katılan genel müdürü Teuila Hanson, tüm çalışanlara izin verilmesine esprili bir şekilde yaklaştı: Herkesin aynı anda izinde olmasının olumlu yanı var. İzinden dönünce e-posta kutusunda cevaplanmayı bekleyen bir mail yığını olmayacak!

Şirket, hafta boyunca yalnız hisseden çalışanlarının, gönüllü aktivitelerde yer almasına da izin verdi.

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