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Devlet Bahçeli'den darbe imalı bildiri için zehir zemberek sözler: Rütbeleri sökülmeli emekli maaşları kesilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 103 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki gösterdi. Bahçeli, " 103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

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103 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan skandal bildirisine tepkiler art arda... Ortalığı ayağa kaldıran bildiriye MHP lideri de çok sert çıktı. Bahçeli,  "MHP nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir." dedi. 

Bahçeli'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: 

-103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:

"Rütbeleri sökülmeli emekli maaşları kesilmelidir"

-Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.

"Bu rezaletin içinde..."

-Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır.

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Foto Galeri Emekli paşalardan milli iradeyi hedef alan skandal bildiri! Haddinizi bilin! Oturun oturduğunuz yerde... Galeriye Gözat
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