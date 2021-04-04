Bakan Ruhsar Pekcan duyurdu! İhracatta transit işlemleri kolaylaştıracak proje

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta transit işlemleri kolaylaştıracak yeni uygulamayı duyurdu.Abone ol
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta transit işlemleri kolaylaştıracak yeni uygulamayı duyurdu. Bakan Ruhsar Pekcan, 'Kolay İhracat Noktaları' projesini hayata geçireceklerini kaydetti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçımızın bulunduğu yerden sıfır bürokrasiyle beyanname açabilmesini sağlamak, daha kaliteli hizmet sunmak ve gümrüklerimizin iş yükünü azaltmak amacıyla 'Kolay İhracat Noktaları' projesini hayata geçiriyoruz" dedi.
Bakan Ruhsar Pekcan, "Bu projeyle güvenliği üst seviyede tutarak ihracatta transit prosedürlerini önemli ölçüde azaltıyoruz" sözlerini kullandı.