BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13
HABER /  EKONOMİ

Bakan Ruhsar Pekcan duyurdu! İhracatta transit işlemleri kolaylaştıracak proje

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta transit işlemleri kolaylaştıracak yeni uygulamayı duyurdu.

Abone ol

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta transit işlemleri kolaylaştıracak yeni uygulamayı duyurdu. Bakan Ruhsar Pekcan, 'Kolay İhracat Noktaları' projesini hayata geçireceklerini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçımızın bulunduğu yerden sıfır bürokrasiyle beyanname açabilmesini sağlamak, daha kaliteli hizmet sunmak ve gümrüklerimizin iş yükünü azaltmak amacıyla 'Kolay İhracat Noktaları' projesini hayata geçiriyoruz" dedi.

Bakan Ruhsar Pekcan, "Bu projeyle güvenliği üst seviyede tutarak ihracatta transit prosedürlerini önemli ölçüde azaltıyoruz" sözlerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Günlük kiralık evlere baskın! 30 bin personel ile 81 kentte uygulama
İBB'den, taziye yemeği için ihale! İşte detaylar
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Darbe iması yaptıkları açıklama kabul edilemez
Bulgaristan milletvekili seçimleri için sandık başında
Fenerbahçe, Yüksel Günay'ı andı
Kısa çalışma ödeneği bitti! Ücretsiz izin dalgası başladı
Olay yeri Adana! Cinayet şüphelisi sevgilisinin evinde saklanırken yakalandı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren haber! 60 bin TL ceza kesildi
Yasadışı bahise MASAK darbesi! 6 milyon liralık fona el konuldu
İbrahim Kalın'dan eski amirallerin skandal bildirisine çok sert tepki: Haddinizi bilin!
Yorumlar