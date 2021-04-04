İbrahim Kalın'dan eski amirallerin skandal bildirisine çok sert tepki: Haddinizi bilin!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletin vesayet heveslilerine asla geçit vermeyeceğini belirterek "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun." ifadesini kullandı.

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Emekli Amiral Ergun Mengi’nin başını çektiği 103 Emekli Amiral, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikalarına, hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik skandal bir bildiri yayınladı.

Bildiriye en sert tepkilerden birini de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın verdi.

Haddinizi bilin ve yerinizde oturun

Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin ve temsilcilerinin vesayet heveslilerine asla geçit vermeyeceğini belirterek "Bir grup mütekait askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun." ifadesini kullandı.