9-18 yaş arasında artış var! Çocuklarda 'mutant' corona virüs tehdidi

Normalleşme ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılması vaka sayılarının fırlamasına neden oldu. Özellikle son bir aydır virüse yakalanan çocuk sayısı arttı. Prof. Dr. Çokuğraş, “Mutant virüs nedeniyle sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde çocuklarda daha fazla vaka görünüyor. Örneğin 40 bin civarı vaka varsa bunların 10’da biri çocuklar” diyor.

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Corona virüs salgınında bir yıl geride kalırken en çok konuşulan konulardan biri de virüsün mutasyona uğramasıydı. Ancak son günlerde mutasyona uğrayan virüs de davranış değiştirdi. Okullarda yüz yüze eğitimin başladığı döneme denk gelen yeni mutant çocukları daha çok etkiliyor.

Hürriyet gazetesinden Abdullah Şanlı'nın haberine göre; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, son bir ayda sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde hastalığın çocuklarda daha fazla görülmeye başladığını söyledi ve şu bilgileri verdi:

‘Çok kolay bulaşıyor’

“Özellikle küçük çocukların, yani 5 yaş altının bulaştırıcılığı daha az. Ancak yeni mutant, yani virüsün değişmiş hali çok daha bulaşıcı. Bu bulaşıcılıktan tabii ki çocuklar da nasibini alıyor. Son bir ayda sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde çocuklarda daha fazla vaka gözüküyor. Özellikle İngiliz mutantı çok daha fazla bulaşıcı. Ağır seyretmiyor ama daha kolay bulaşıyor. İnsanların üst solunum yollarına yerleşiyor ve bulaşma şansı daha kolay. Hem 9 yaş altı çocuklarda hem de 9-18 yaş arasında bir artış var. Ülkemizde tam dağılım bilinmiyor ancak çocuk enfeksiyon gruplarında gördüğümüz kadarıyla ciddi bir artış söz konusu. 1 ay öncesine göre daha fazla hasta var. Örneğin 40 bin civarı vaka varsa bunların 10’da biri çocuklardır ama net sayı vermek şu an mümkün değil.

‘Mıs-c Sendromu’na dikkat’

Okulların açılma denemeleri biraz arttırdı tabii sayıları. Fakat 1 Mart’tan itibaren vakalar çok ciddi arttı. Bizim Cerrahpaşa Hastanesi’nde bir ara 288 yatan hasta vardı. Bu sayı geçtiğimiz şubat ayında 15’e kadar düşmüştü. Bugün tekrar 70’i aştı. Çocuk kliniğinde de 10 civarı hasta var ve bunlardan 1-2 tanesi yoğun bakım hastası. Yoğun bakımda aşırı bir doluluk yok. Çocuklarda hastalık daha hafif seyrediyor. Ancak ciddi vakalar da var. MIS-C diye geçen bir hastalık var. Sayılarında artış oldu. Covid’e bağlı gelişen yüksek ateşin baş gösterdiği bir hastalık. Bütün sistemlerin tutulmasıyla sonuçlanıyor. Kalp, böbrek, beyin tutulabiliyor. Pandeminin başından bu yana tüm Türkiye’de 70’e yakın çocuk ölümü var. Bunların 4-5 tanesi hariç diğerleri kronik sağlık sorunu olan çocuklardı.”

Okullarda vaka olunca ne yapılıyor?

Son zamanlarda anaokulu ve ilkokullarda vakalarda artış olduğu belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili mevzuatına göre bir sınıftaki öğrencilerden herhangi birine Covid-19 tanısı koyulması durumunda şunlar yapılıyor:

- Eğer tüm öğrenciler ve öğretmen maskesini doğru şekilde takmışsa ve başka vaka yoksa sınıftakiler temaslı kabul edilip eğitime devam edebiliyor.

- Ancak maskenin düzensiz takıldığı veya takılmadığı durumlarda tüm öğrenciler ve öğretmen vaka olup olmamasına bakılmaksızın yakın temaslı kabul ediliyor.

- Öğretmenlerden herhangi birine COVID-19 tanısı koyulması durumunda ise eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler yakın temaslı, diğer tüm öğretmenler temaslı kabul ediliyor.

- Temaslılara 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri yapılıyor. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

- Yakın temaslılar eve gönderilerek 10 gün boyunca temaslı takibine alınıyor.