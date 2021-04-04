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Darbe özlemcisi bildirede imzası olan Atilla Kıyat'tan ikinci tehdit! 'Utanç duyacaklar'

Aralarında Ergenekon ve Balyoz sanıklarının da olduğu 103 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan bildirisine tepki yağıyor. Bildiricilerden emekli Koramiral ve eski Fenerbahçe yöneticisi Atilla Kıyat, tepki gösterenleri tehdit etti.

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Emekli amiraller' bildirisindeki imzacılardan emekli Koramiral ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Atilla Kıyat gelen tepkilere ilişkin olarak, "Suçlayanlar utanç duyacak" açıklamasını yaptı.

Kıyat Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, "103 Amiral imzalı bildirimize tepki verenler, belli ki uyku sersemi iken okumuşlar. Sabahleyin, uykularını aldıktan sonra  bir daha okurlarsa yaptıkları suçlamalardan utanç duyacaklardır." ifadesini kullandı. 

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