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Zonguldak'ın Karadere köyünde baba vahşeti! Kayıp adamın öldürüldüğü ortaya çıktı

ZONGULDAK'ta 5 aydır haber alınamayan adam hakkında ailesinin kayıp müracaatında bulunmaması jandarmayı şüphelendirdi. Bunun üzerine sorguya alınan baba, cinayeti itiraf etti. 32 yaşındaki adamın cesedi, köye 3 kilometre ormanlık alanda gömülü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Aydın Zengin'den geçen 2020 yılının Aralık ayından bu yana haber alınamadı. Karadere köyü Mudaroğlu Mahallesi'nde yaşayan gençle ilgili ailesinin de herhangi bir kayıp ihbarında bulunmaması ekiplerin dikkatini çekti. Bunun üzerine jandarma dedektifleri olayla ilgili özel çalışma başlattı.

3 kilometre uzağa götürüp gömmüş!
Baba S.Z., oğlunu öldürdüğünü jandarmadaki sorgusunda itiraf etti. Ardından da cesedi köyünün üç kilometre uzağındaki başka bir ormanlık alana gömdüğünü söyledi.

Cesedine ulaşıldı
Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmada baba S.Z. ekiplerle birlikte bahse konu ormanlık alana hareket etti. İş makineleri de bölgeye geçerek çalışmalara eşlik etti. Jandarmanın kadavra köpeği Salto da bölgeye getirilerek arama çalışmalarında cesede ait parçalar aradı. Gencin cesedi gömüldüğü yerde bulunarak hastane morguna kaldırıldı.

Baba S.Z. ve üvey anne Ü.Z.'nin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Komşulara böyle söylemiş
Baba S.Z.'nin aile içi yaşanan bir olayın ardından oğlunu define arama bahanesiyle ormana çağırdığı burada cinayeti işlediği iddia edildi. Babanın oğlunu soran komşularına ise başka bir şehre gittiğini söylediği öğrenildi.

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