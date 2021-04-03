Facebook'ta 20 milyon Türk vatandaşının bilgileri çalındı

Sosyal medya platformu Facebook üzerinden 533 milyon kullanıcının kişisel verileri hackerlar tarafından çalındı. 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşının da olduğu belirtildi.

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Amerikan haber sitesi Business Insider, sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan çalınan milyonlarca kullanıcının kişisel veri ve telefon numaralarının bir internet sitesinde yayınlandığını yazdı.

Insider'da yer alan habere göre 106 ülkeden kullanıcılara ait bilgiler paylaşılırken, söz konusu kullanıcıların kayıtları 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yer alıyor.

20 milyon Türk vatandaşının bilgileri çalındı

20 milyon Türk kullanıcının bilgileri de yayınlanan veritabanında bulunuyor. Ortaya çıkan bu durum üstüne henüz Facebook yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce de oldu

Öte yandan Geçtiğimiz ocak ayında, ABD’den 32 milyon, İngiltere’den 11 milyon ve Türkiye'den 19 milyondan fazla kişinin de aralarında olduğu, 533 milyon civarında kişinin telefon numarası ile isim, doğum tarihi, elektronik posta adresi gibi kişisel verilerinin ele geçirildiği öne sürülmüştü.