Türkiye 3 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 32.078'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 1483'ü semptomatik olmak üzere 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 186 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 24 bine yaklaştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 23 bin 214 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 231 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Dünkü vaka sayısı 42 binin üstündeydi

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 179 kişi hayatını kaybederken, 1471'i semptomatik olmak üzere 42 bin 308 yeni vaka tespit edilmişti.