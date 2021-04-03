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Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'de saat 16:00'da başlayan iki karşılaşma da golsüz beraberlikle geçildi. Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük 3 puanı bölüştü.

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Ligde en son Galatasaray'ı yenen Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Çok pozisyonun yaşanmadığı ilk yarı 0-0 sona erdi.

51 ve 57'de sarı kart gören ev sahibi takımın golcü ismi Milan Skoda takımını 10 kişi bıraktı. Rakip eksik kaldıktan sonra ataklarını arttıran Fatih Karagümrük rakip ceza sahasında pozisyon aradı fakat sonuca gidemedi. Mücadele 0-0 sona erdi. 

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