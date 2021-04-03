Aslı Özkısırlar "Boş yatak yok" dedikten sonra hayatını kaybetti

Sosyal medya hesabından "boş yatak olmadığı" gerekçesiyle hastaneye yatırılmadığını söyleyen Aslı Özkısırlar'ın ölümüne ilişkin bir açıklama yapıldı.

Abone ol

İzmir'de yaşayan Aslı Özkısırlar, 10 yıldır bir tür romatizmal rahatsızlık olan polikondrit ve Cogan sendromu tedavisi görüyordu. 20 gündür boş yatak için bekletilen Aslı Özkısırlar, çarşamba günü evinde fenalaştı. İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gece burada tutulan Özkısırlar, ertesi gün sevk edildiği özel hastanede yaşamını yitirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan tepki

Aslı Özkısırlar'ın ihmal sonucu hayatını kaybettiği görüşünü savunan kullanıcılar, sosyal medyada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ateş püskürdü. Aslı Özkısırlar'ın ölümü Twitter'da gündem olurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da şu ifadeleri kullandı; ''Bugün gerçekten çok öfkeliyim. Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti. Bazen soruyorlar CHP ne yapıyor diye; Adana'yı düşünün, büyükşehir belediye başkanımız bir sahra hastanesi kurdu pandemi dolayısıyla. Önce dalga geçtiler, sonra eleştirdiler sonra gelip mühürlediler. Aslı'yı boş yatak yok diye ölüme gönderenlerle, sahra hastanesini mühürleyenler aynı insanlar, aynı kafa, aynı zihniyet. Türkiye bu zulmü kabul etmiyor, bu zulmü hak etmiyor Türkiye..."

''Benim ablam öldü, nefes alamaya alamaya öldü!''

Aslı Özkısırlar'ın kızkardeşi; "Benim ablama hastanede yer bulunamadı. Durumunun ağır olduğunu, günden güne kilo verdiğini, yemek yiyemediğini, söyledim.Yatak yerimiz yok denildi. Benim ablam bu sabah öldü, nefes alamaya alamaya öldü!"

''Bu olayın üzerine gidilsin''

Hastanede yer bulunmadığı için yaşamını yitiren Aslı Özkısırlar'ın annesi Nebahat Özkısırlar: En azından bir serum takılabilirdi. Bu olayın üzerine gidilsin.

Aslı Özkısırlar, 25 günde tam 25 kilo verdi. Doktoru hastaneye yatırmak istedi ancak boş yatak olmadığı söylendi. Tüm Türkiye, Aslı Özkısırlar'ın ölümünü konuşurken Twitter'da kıyamet koptu. Aslı Özkısırlar'ın annesi ve kızkardeşi isyan etti.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı

Ailesi, kızlarının yer olmadığı için hastaneye zamanında yatırılamadığını iddia etti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ise hastanın ölümünün, yatak bulunmamasıyla bir ilgisinin olmadığını açıkladı. Açıklamada, 10 Mart'ta İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran hastaya, yatarak tedavi görmesi gerektiği söylendiği ancak corona virüs salgını nedeniyle risk almamak için yatışın ertelendiği belirtildi.

Aslı Özkısırlar'ın ölümünü Meclis gündemine taşıyan İzmir Milletvekili Avukat Sevda Erdan Kılıç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Aslı Özkısırlar’ın hastanelerde yatak bulunamadığı için vefat ettiği haberi doğru mu?" diye sordu. CHP'li vekil, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Covid-19 salgınındaki yükselişin ardından İzmir de birçok il gibi turuncu kategoriden kırmızı kategoriye geçmiştir. Korona virüs hasta sayısının artmasıyla hastanelerdeki yoğunluk artmış ve hastalara yer bulunamamıştır.

Fahrettin Koca’ya soru önergesi: Aslı Özkısırlar’ın hastanelerde yatak bulunamadığı için vefat ettiği haberi doğru mu?

İzmir'de, Alsancak Sevgi Yolu’nda takı satarak geçimini sağlamaya çalışan ve hastalığından dolayı bir aya yakın bir süredir hastanelerde boş yatak arayan Aslı Özkısırlar, hastanelerde yatak bulunamadığı ve tedavisi geciktiği için vefat etmiştir. Bu süreçte kalbi iki kez duran ve kronik romatizmal rahatsızlığı bulunan Özkısırlar, yaşadığı süreç boyunca sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrılarda bulunarak; ‘Nerdeyse 10 günden fazladır hastaneye yatış için bekliyorum. Yatak yok. Ama siz yapın kongrenizi. Benim çektiğim ağrının eziyetin ne önemi var sonuçta’, ‘20 gündür hastanede boş yatak bekliyorum ben... Yeter düşün bu milletin yakasından yeter’ tweetleri atmıştır."

Sevda Erdan Kılıç, önergesinde Sağlık Bakanı Koca'ya şu soruları yöneltti:

1- Aslı Özkısırlar’ın hastanelerde yatak bulunamadığı için vefat ettiği haberi doğru mudur?

2- İzmir’de devlet ve özel hastanelerindeki normal servis yatak kapasitesi kaçtır?

3- Bu hastanelerdeki yoğun bakım kapasite oranı nedir?

4- Normal servis ile yoğun bakım doluluk oranı kaçtır?

5- İzmir’de pandemiden dolayı bugüne kadar kaç kişi hayatını kaybetmiştir?

6- İzmir’deki devlet ve özel hastanelerde iyileşen Korona virüs hasta sayısı kaçtır?

7- Aslı Özkısırlar’ın hayatını kaybetmesinde sorumlu olduğu düşünülen kişiler hakkında soruşturma açılmış mıdır?

8- Pandemi dönemi boyunca istifa ettiniz mi ya da istifa etmeyi düşündünüz mü?