BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13
HABER /  DÜNYA

Avrupa'da İslamofobi hız kesmiyor! Hollanda’da cami kundaklandı

HOLLANDA'da yapım aşamasında olan bir cami, 40 yaşlarında bir kişi tarafından kundaklandı. Kundaklanan camide maddi hasar meydana geldi.

Abone ol

Hollanda'nın Gouda kentinde Fas İslam Derneği’ne bağlı inşa halindeki Esselam Camii 40 yaşında bir saldırgan tarafından kundaklandı.

Camide maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

“Cemaat korku ve şaşkınlık içerisinde'' 
Olayla ilgili açıklama yapan Dernek Başkan Yardımcısı Farid Habibi, saldırıyı kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"İnşası neredeyse bitmekte olan camimize kasıtlı bir şekilde saldırıda bulunuldu. Bu korkunç bir olay. Cemaat korku ve şaşkınlık içerisinde. Hasar çok büyük olmasa da bizim için büyük bir kayıp ve inşaat sürecinin uzaması demek."

Üzeri yanık kokan bir kişi gözaltına alındı
Hollanda polisi olaya ilişkin yaptığı açıklamada, dün gece yerel saat ile 03.00'da yangın ile ilgili ihbar alındığını, ihbarcının kimliği belirsiz bir kişinin inşası süren camiye bir cisim fırlattığını söylediği ifade edildi.

Caminin cismin atılması ile bir anda alev aldığı belirtildi.

Caminin yakınlarında bulunan ve üzerinde yanık kokusu olan bir şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
20 yaşındaki Buket'in şüpheli ölümüyle ilgili 3 gözaltı! Son paylaşımı ortaya çıktı
Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı için açılış tarihi verildi
Selahattin Demirtaş CHP ve İYİ Parti'ye resmen ültimatom verdi
MSB: Irak kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Fenerbahçe'de Perotti'nin yerine El Shaarawy
Lüleburgaz'da 'kanalizasyon tıkandı ihbarına' giden ekipler şaşkına döndü
Galatasaray - Nesibe Aydın maçı ertelendi
İstanbul'da korkutan görüntüler uzman isimden açıklama geldi
Aslı Özkısırlar "Boş yatak yok" dedikten sonra hayatını kaybetti
Yorumlar 1 yorum