Fenerbahçe'de Perotti'nin yerine El Shaarawy

Fenerbahçe, sakatlıklarla boğuşan Diego Perotti'yle yollarını ayırmayı hedefleyen Stephan El Shaarawy ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Abone ol

Yeni sezonun kadro planlamasında kanat bölgesine çok büyük bir önem veren Fenerbahçe gözünü bir kez daha İtalya'ya dikti. Sarı-Lacivertliler sezon başında transfer ettiği ancak sakatlık sorunları nedeniyle yolları ayırmayı planladığı Diego Perotti'nin alternatifini yine Roma'da buldu.

Takvim'in haberine göre; bir süredir oyuncu havuzundaki isimlerle ilgili değerlendirmeler yapan yönetimin Stephan El Shaarawy'de karar kıldığı öğrenildi. Kısa süre içinde görüşmelerin başlaması planlanıyor.

Roma 2019'da 16 milyon Euro'ya Çin'e sattığı yıldız futbolcuyu ocak ayında bedelsiz olarak transfer etti. Ancak Çizme basınına göre El Shaarawy yeni sezon planlamasında yer almıyor.

Mısır asıllı İtalyan yıldızın sezon sonunda kiralık veya bonservisiyle elden çıkarılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Stephan El Shaarawy ile nisan ayı içinde temasa geçeceği öğrenildi.