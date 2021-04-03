İzmir'de kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu

İZMİR'in Aliağa ilçesinde 2 şüpheli tarafından kaçak kazı yapılan bölgede üzerinde, 'Kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırıldığına' dair yazı bulunan 1500 yıllık mozaik ile Roma dönemine ait manastır bulundu.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aliağa'nın Yüksekköy Mahallesi Yavruüstü mevkisinde, araçla ulaşım imkanı bulunmayan dağlık alanda bulunan birinci derecede arkeolojik SİT alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 30 Mart Salı günü bölgeye giden ekipler, 2.5 metre derinliğinde kazı yapan K.A. ve M.T. adlı şüphelileri, toprak altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalışırken yakaladı.

Jandarma ekipleri, İzmir Arkeoloji Müzesi yetkililerine bilgi verdi. Müzeden gelen uzmanlar, yaptıkları incelemede, Roma dönemine ait manastır kalıntısı ve dünyada eşine az rastlandığı belirtilen 1500 yıllık mozaik olduğunu belirledi. Bölge koruma altına alındı. 3 metreye 1.5 metre ölçülerinde olan mozağin üzerinde sarmaşık mortfleri ile 'kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırıldığına' dair yazı yer aldığı görüldü. Mozaikler, çalışmaların ardından müzeye götürülecek. Manastır için de ayrıca çalışma yapılacağı belirtildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, haklarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli sorşturma başlatılarak, serbest bırakıldı.