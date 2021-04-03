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Temel Karamollaoğlu 'ittifakı kurmakta kararlıyız' dedi adını duyurdu

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Seçimden önce bir geçim ittifakı kurmakta kararlıyız. Bir geçim ittifakı kuralım. Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, hayır diyelim." dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Merkez binasında yapılan İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısında konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Seçimden önce bir geçim ittifakı kurmakta kararlıyız. Bir geçim ittifakı kuralım. Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, hayır diyelim. Toplumumuzun her kesimine sesleniyorum. Gelin, milletimizle el ele verelim, geçim ittifakından başka hiçbir şey konuşmayalım. İnsanımızın derdine hep birlikte tercüman olalım. Bir araya gelerek çözüm yolları arayalım." dedi. 

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